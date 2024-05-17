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На стенде Самарской области выставки «Россия» пройдет ИТ-неделя

17 мая 2024 13:48
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На стенде Самарской области выставки «Россия» пройдет ИТ-неделя

С 21 мая 2024 года в Москве, на стенде Самарской области на международной выставке-форуме «Россия», пройдет профильная ИТ-неделя, на которой будут представлены достижения региона в цифровой сфере.

Цифровая трансформация региона постоянно в центре внимания Губернатора Дмитрия Азарова, который всегда открыт для ИТ-сообщества. Самарская область – один из субъектов-лидеров в сфере информационных технологий.

Специалисты департамента информационных технологий и связи Самарской области и его подведомственных учреждений подготовили обширную и разнообразную программу.

Так, эксперты расскажут о реализации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», о цифровых проектах и развитии искусственного интеллекта (ИИ), об использовании нейросетей в повседневной жизни и в бизнесе. Также пройдут различные викторины и квизы на знания цифровой и компьютерной грамотности с призами и подарками. Посетители самарского стенда смогут «побороться» с нейросетью и попробовать угадать знаменитых людей, связанных с Самарской областью, которых нарисовал ИИ.

Узнать получше областной центр и ее достопримечательности поможет игра «Собери пазл с объектами Самары под видеонаблюдением». Кроме того, любой желающий сможет побывать в роли оператора колл-центра службы 112: принять и обработать вызов, узнать, как реагируют различные службы на срочные вызовы.

Коллеги из ГБУ СО «Цифровой регион» подготовили виртуальную экскурсию в VR-очках в Жигулевский Центр обработки данных: любой желающий сможет побывать в четырех залах ЦОДа, увидеть, как всё устроено, почувствовать себя частью команды, а Сергей Котельников расскажет о том, как зарождался Интернет, покажет, как выглядела первая печатная машинка и компьютер. Не обойдет стороной спикер и тему современных технологий, в частности, возможности нейросетей, с помощью которых он «оживил» свою детскую фотографию.

23 и 24 мая партнеры ГБУ СО «Безопасный регион» компания «Сфера» разыграют среди посетителей стенда суперприз – экскурсию на смотровую площадку «Москва Сити».

Известный блогер Антон Стеньков расскажет о том, как устроена нейросеть, как отличить фейк от новости, а фото от картинки, сгенерированной ИИ.

«Нам есть что показать и что рассказать. Каждый день будет насыщенная программа: выступления спикеров, викторины, конкурсы, мастер-классы и интерактивы по ИT теме. Мы постарались совместить полезное с приятным. Каждый, кто в ближайшую неделю посетит стенд Самарской области на ВДНХ, обязательно узнает что-то новое для себя, а за участие в конкурсах и викторинах у нас предусмотрены ценные призы и сувениры», – сообщил заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

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