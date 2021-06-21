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На самарской набережной зажгут свечи Памяти

21 июня 2021 09:40
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На самарской набережной зажгут свечи Памяти

В день памяти и скорби, 22 июня с 21.00 до 22.30 на территории 3-ей очереди набережной реки Волга (Некрасовский спуск, памятник Юнгам Военно-Морского Флота) пройдет Всероссийская патриотическая акция «Свеча памяти».

Акция приурочена к 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Жители соберутся, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с войны и отдал жизнь, защищая свою Родину.

В акции примут участие СРОО «Ветераны Морской Пехоты и Спецназа ВМФ», ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, делегация средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, студенты и волонтеры, а также жители города. 

Собравшиеся почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В этот день каждый участник акции сможет возложить свечи и цветы к памятнику Юнгам ВМФ.

Главная цель акции – сохранить память о трагических событиях и героических подвигах времен Великой Отечественной войны в сознании молодежи. Такие мероприятия помогают молодым людям проникнуться и понять, как тяжело далась победа за мир и как важно сохранить его в наше время. 

Акция организована муниципальным бюджетным учреждением городского округа Самара «Самарский Дом молодежи» при поддержке Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара. 

Теги: акция Великая Отечественная война Свечи памяти

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