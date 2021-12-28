На самарской набережной работает каток

215

В этом году массовых новогодних мероприятий в Самаре не будет. Основной принцип работы новогодних площадок – создание условий для активного отдыха на свежем воздухе, комфортных прогулок.

Этой зимой в Самаре планируется открыть более 120 бесплатных ледовых площадок. Катки будут работать на площади Куйбышева, в парках, на набережной, на территории образовательных учреждений, во дворах.

Накануне была открыта ледовая площадка на набережной, между бассейном ЦСКА и Маяковским спуском. Площадка работает круглосуточно со вторника по воскресенье, понедельник - технический день. Ежедневно с 7.00 до 11.00 проводится обслуживание катка. В это время посетителям выходить на лед запрещено.

Рядом с катком оборудован пункт прокат, точки питания. В районе Маяковского спуска установлена елка, которая украшена игрушками и разноцветными гирляндами.