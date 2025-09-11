На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

104

27 и 28 сентября в День туризма на набережной Самары в районе бассейна ЦСК ВВС состоится масштабный гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Это первое крупное централизованное гастро-событие региона, которое объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте. 0+

Организаторами фестиваля выступают Правительство Самарской области, Министерство туризма Самарской области и Администрация г.о. Самара.

Мероприятие призвано стать флагманским гастрономическим брендом региона и символом кулинарной самобытности Поволжья.

«Развитие туризма и популяризация региональных туристических брендов – в числе задач, которые поставил губернатор Вячеслав Федорищев. Проведение масштабных и качественных мероприятий на территории региона - один из инструментов реализации курса по наращиванию туристического потока. «Самара со вкусом» – фестиваль, объединяющий палитру гастрономических особенностей Самарской области: знаменитую волжскую рыбу, отборных раков, легендарные сызранские помидоры, ароматную жигулёвскую вишню и локальную фермерскую продукцию. Надеемся, что фестиваль станет доброй традицией», - отметила Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Миссия фестиваля – представить бренды, людей, вкусы и территорию через культуру еды. Участники и гости фестиваля могут открыть для себя уникальные рецепты, традиции и продукты, которые делают регион особенным.

Кроме этого в рамках фестиваля планируется учреждение Гастрономической премии «Самара со Вкусом» – награждение лучших игроков фуд-индустрии региона. Также особое внимание будет уделено «массовому самарскому блюду» - на фестивале пройдёт народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области.

Гостей фестиваля ждут:

- мультиформатное пространство на территории у бассейна ЦСК ВВС, где каждый найдёт что-то по душе;

- Фуд-зона: более 200 участников - лучшие рестораны, фудтраки и местные производители из всех муниципалитетов Самарской области;

- Мастер-классы от топовых шефов + открытый микрофон и вопросы от всех желающих;

- Музыкальная программа;

- Детский дворик: интерактивные зоны, игры и гастрономические активности для всей семьи;

- Зона Wellness: пространства для отдыха, йоги и здорового образа жизни.

Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Фото: департамент информационной политики СО