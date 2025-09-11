Я нашел ошибку
Главные новости:
Минцифы Самарской области напоминает, что аккумулирует информацию, которую предоставляют операторы связи, но организация самих точек доступа не входит в компетенцию ведомства.  
За два месяца жители Самарской области более 127 тыс. раз воспользовались картой точек доступа к публичному Wi-Fi
На нем ведется фрезерование старого асфальта и уширение проезжей части.
На Обводном шоссе Тольятти началось устройство нового дорожного полотна
Подробно об этих и других вакансиях рассказывают посетителям выставки профессий.
«РКС-Самара» знакомит с вакансиями
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 
На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»
В четверг, 11 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев в Тольятти принял участие в конференции работников АО «АВТОВАЗ».
Губернатор Федорищев вручил государственные награды отличившимся сотрудникам АВТОВАЗа
Для изготовления одной броши у рукодельницы уходит до трех суток.
День УВМ МВД:  в ГУ МВД СО рассказали о сотруднице  службы  с необычным увлечением
Их проведут краеведы, режиссеры, архитекторы, преподаватели, художники, журналисты и т.д.
Десять авторских экскурсий ждут самарцев в рамках Дня города
В фельдшерско-акушерском пункте осуществляется внутренняя отделка помещений.
В Ставропольском районе возводят новую врачебную амбулаторию в селе Ягодное и ФАП в селе Верхний Сускан
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На самарской набережной пройдет гастрономический фестиваль «Самара со вкусом»

11 сентября 2025 15:59
104
Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

27 и 28 сентября в День туризма на набережной Самары в районе бассейна ЦСК ВВС состоится масштабный гастрономический фестиваль «Самара со вкусом». Это первое крупное централизованное гастро-событие региона, которое объединит вкусы, культуру, музыку и историю Самарской области в одном месте.  0+
Организаторами фестиваля выступают Правительство Самарской области, Министерство туризма Самарской области и Администрация г.о. Самара. 
Мероприятие призвано стать флагманским гастрономическим брендом региона и символом кулинарной самобытности Поволжья.  
«Развитие туризма и популяризация региональных туристических брендов – в числе задач, которые поставил губернатор Вячеслав Федорищев. Проведение масштабных и качественных мероприятий на территории региона - один из инструментов реализации курса по наращиванию туристического потока. «Самара со вкусом» – фестиваль, объединяющий палитру гастрономических особенностей Самарской области: знаменитую волжскую рыбу, отборных раков, легендарные сызранские помидоры, ароматную жигулёвскую вишню и локальную фермерскую продукцию. Надеемся, что фестиваль станет доброй традицией», - отметила Министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева. 
Миссия фестиваля – представить бренды, людей, вкусы и территорию через культуру еды. Участники и гости фестиваля могут открыть для себя уникальные рецепты, традиции и продукты, которые делают регион особенным.
Кроме этого в рамках фестиваля планируется учреждение Гастрономической премии «Самара со Вкусом» – награждение лучших игроков фуд-индустрии региона. Также особое внимание  будет уделено  «массовому самарскому блюду» - на фестивале пройдёт народное голосование за блюдо, которое станет кулинарным символом области.

Гостей фестиваля ждут: 
- мультиформатное пространство на территории у бассейна ЦСК ВВС, где каждый найдёт что-то по душе;
- Фуд-зона: более 200 участников - лучшие рестораны, фудтраки и местные производители из всех муниципалитетов Самарской области;
- Мастер-классы от топовых шефов + открытый микрофон и вопросы от всех желающих; 
- Музыкальная программа;
- Детский дворик: интерактивные зоны, игры и гастрономические активности для всей семьи; 
- Зона Wellness: пространства для отдыха, йоги и здорового образа жизни.

Фестиваль пройдет во Всемирный День туризма в рамках реализации национального проекта «Туризм и гостеприимство». 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
197
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
377
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
958
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
433
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
280
Весь список