На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ

На улицах Самары начала появляться разметка, ограничивающая зону парковки средств индивидуальной мобильности.



На сегодняшний день разметка уже нанесена по следующим адресам :

- Фрунзе, д.132,

- Пересечение улиц Полевой и Молодогвардейской,

- Ново-Садовая, д.5,

- Ново-Садовая, д.6.



Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.

Активных пользователей СИМ призываем размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам, сообщает дептранс Самары.

Фото: дептранс Самары