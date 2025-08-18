На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ

На улицах Самары начала появляться разметка, ограничивающая зону парковки средств индивидуальной мобильности.
На сегодняшний день разметка уже нанесена по следующим адресам :
- Фрунзе, д.132,
- Пересечение улиц Полевой и Молодогвардейской,
- Ново-Садовая, д.5,
- Ново-Садовая, д.6.
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
Активных пользователей СИМ призываем размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам, сообщает дептранс Самары.
Фото: дептранс Самары