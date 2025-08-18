Я нашел ошибку
Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ

18 августа 2025 12:20
104
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.

На улицах Самары начала появляться разметка, ограничивающая зону парковки средств индивидуальной мобильности.

На сегодняшний день разметка уже нанесена по следующим адресам :
- Фрунзе, д.132,
- Пересечение улиц Полевой и Молодогвардейской,
- Ново-Садовая, д.5,
- Ново-Садовая, д.6.

Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.

Активных пользователей СИМ призываем размещать самокаты в специально отведенных местах, не создавая помех пешеходам, сообщает дептранс Самары.

 

Фото: дептранс Самары

Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
18 августа 2025, 12:48
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров. Происшествия
6
Сегодня в Рязанской области день траура.
18 августа 2025, 12:06
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
Сегодня в Рязанской области день траура. Общество
91
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
18 августа 2025, 11:29
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований. Общество
133
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
674
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
524
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
660
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
669
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
629
