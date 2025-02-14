на рынок долгосрочной аренды Самары возвращается активность после сезонного затишья в начале года

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В Самаре число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло в 1,6 раза относительно декабря 2024 г. Вместе с увеличением интереса к съемным квартирам в столице выросло и число сдаваемых лотов — на 9,1%.

На рынок долгосрочной аренды в миллионниках и других крупных городах после новогодних праздников постепенно возвращается активность. Собственники вновь приступают к сдаче квартир и публикуют объявления, которые снимали на время длинных выходных и периода затишья на рынке.

По данным сервиса Яндекс Аренда, в среднем предложение по всем городам-миллионникам выросло на 7,8% по всем типам квартир. Экспозиция студий увеличилась на 8,9%, однокомнатных квартир — на 11,6%, двухкомнатных — на 6,3%, трехкомнатных — на 2,6%. В Самаре на рынке долгосрочной аренды за месяц предложение по всем типам комнатности выросло на 9,1%.

Вместе с предложением постепенно восстанавливается и спрос. Число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период в миллионниках увеличилось на 17,8% относительно декабря 2024 г. Заметный рост интереса к объявлениям о сдаче квартир в долгосрочную аренду в течение месяца прослеживается в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске — в 1,5 раза, в Ростове-на-Дону и Воронеже — в 1,4 раза, в Краснодаре — на 31,8%, в Санкт-Петербурге — на 21%, в Москве — на 12,3%.

В Самаре число просмотров объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду выросло в 1,6 раза с декабря 2024 г. Прослеживается и годовой рост — на 6,4% относительно января 2024 г.

«К концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Для них это возможность быстро найти комфортную квартиру в нужном бюджете в то время, когда количество кандидатов на одну квартиру на рынке еще не так велико. В самом начале года мы отмечаем лишь минимальные показатели спроса, но к концу января и началу февраля рынок становится уже более динамичным. Активнее становятся и арендодатели. Некоторые из них снимали объявления на время затишья на рынке, но уже к концу месяца собственники начали постепенно возвращаться к поиску жильцов», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Основная доля просмотров объявлений с квартирами, сдаваемыми в долгосрочную аренду в мегаполисах, в январе этого года традиционно пришлась на однокомнатные квартиры: 41,7% от общего объема. Также востребованы и двухкомнатные квартиры: доля просмотров объявлений сдаваемого жилья этого типа комнатности — 28,3%. Студии в долгосрочную аренду ищут 15,4% арендаторов, трехкомнатные квартиры — 7,4%.

Медианная ставка долгосрочной аренды студий в городах-миллионниках по итогам января 2025 г. составила 30 тысяч рублей (-2,5% за месяц), однокомнатных квартир — 31 тысячу рублей (-2,6% относительно декабря 2024 г.), двухкомнатных — 40 тысяч рублей (-2,5% за месяц), трехкомнатных — 57 тысяч рублей (-1,6% за месяц).

В Самаре медианная стоимость по всем типам комнатности составила 30 тысяч рублей. За месяц цена изменилась незначительно: по сравнению с декабрем отмечается снижение на 0,5%. Медианная ставка наиболее востребованных на рынке «однушек», на которые пришлось 58,3% просмотров объявлений в январе 2025 г., — 27 тысяч рублей (-2,7% за месяц).