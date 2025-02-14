на рынок долгосрочной аренды Самары возвращается активность после сезонного затишья в начале года

Я нашел ошибку
Главные новости:
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
В Госдуму внесли проект о выплатах парам, состоящим в браке не менее 30 лет
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Названы популярные места для свиданий в Самаре
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
В Самарской области стало меньше первоклассников
В Самарской области стало меньше первоклассников
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
42% россиян считают самой важной составляющей отношений умение общаться и решать конфликты
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
ФАС проверит 20-процентное повышение тарифов у МегаФона
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Тольяттинка присвоила выручку магазина в размере около 1 млн рублей, чтобы погасить долг
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
В СОУНБ состоится музыкально-просветительская программа с участием творческого коллектива «AllХимия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На рынок долгосрочной аренды Самары возвращается активность после сезонного затишья в начале года

14 февраля 2025 09:52
170
на рынок долгосрочной аренды Самары возвращается активность после сезонного затишья в начале года

В Самаре число просмотров объявлений о сдаче квартир в январе в среднем выросло в 1,6 раза относительно декабря 2024 г. Вместе с увеличением интереса к съемным квартирам в столице выросло и число сдаваемых лотов — на 9,1%.

На рынок долгосрочной аренды в миллионниках и других крупных городах после новогодних праздников постепенно возвращается активность. Собственники вновь приступают к сдаче квартир и публикуют объявления, которые снимали на время длинных выходных и периода затишья на рынке. 

По данным сервиса Яндекс Аренда, в среднем предложение по всем городам-миллионникам выросло на 7,8% по всем типам квартир. Экспозиция студий увеличилась на 8,9%, однокомнатных квартир — на 11,6%, двухкомнатных — на 6,3%, трехкомнатных — на 2,6%. В Самаре на рынке долгосрочной аренды за месяц предложение по всем типам комнатности выросло на 9,1%.

Вместе с предложением постепенно восстанавливается и спрос. Число просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период в миллионниках увеличилось на 17,8% относительно декабря 2024 г. Заметный рост интереса к объявлениям о сдаче квартир в долгосрочную аренду в течение месяца прослеживается в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, Уфе и Красноярске — в 1,5 раза, в Ростове-на-Дону и Воронеже — в 1,4 раза, в Краснодаре — на 31,8%, в Санкт-Петербурге — на 21%, в Москве — на 12,3%. 

В Самаре число просмотров объявлений о сдаче квартир в долгосрочную аренду выросло в 1,6 раза с декабря 2024 г. Прослеживается и годовой рост — на 6,4% относительно января 2024 г.

«К концу января многие арендаторы возвращаются к решению жилищного вопроса. Для них это возможность быстро найти комфортную квартиру в нужном бюджете в то время, когда количество кандидатов на одну квартиру на рынке еще не так велико. В самом начале года мы отмечаем лишь минимальные показатели спроса, но к концу января и началу февраля рынок становится уже более динамичным. Активнее становятся и арендодатели. Некоторые из них снимали объявления на время затишья на рынке, но уже к концу месяца собственники начали постепенно возвращаться к поиску жильцов», — комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса Яндекс Аренда.

Основная доля просмотров объявлений с квартирами, сдаваемыми в долгосрочную аренду в мегаполисах, в январе этого года традиционно пришлась на однокомнатные квартиры: 41,7% от общего объема. Также востребованы и двухкомнатные квартиры: доля просмотров объявлений сдаваемого жилья этого типа комнатности — 28,3%. Студии в долгосрочную аренду ищут 15,4% арендаторов, трехкомнатные квартиры — 7,4%.

Медианная ставка долгосрочной аренды студий в городах-миллионниках по итогам января 2025 г. составила 30 тысяч рублей (-2,5% за месяц), однокомнатных квартир — 31 тысячу рублей (-2,6% относительно декабря 2024 г.), двухкомнатных — 40 тысяч рублей (-2,5% за месяц), трехкомнатных — 57 тысяч рублей (-1,6% за месяц). 

В Самаре медианная стоимость по всем типам комнатности составила 30 тысяч рублей. За месяц цена изменилась незначительно: по сравнению с декабрем отмечается снижение на 0,5%. Медианная ставка наиболее востребованных на рынке «однушек», на которые пришлось 58,3% просмотров объявлений в январе 2025 г., — 27 тысяч рублей (-2,7% за месяц).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
16
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
72
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
134
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
939
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
13 февраля 2025  16:14
Самарские журналисты познакомились с новым оборудованием, которое получил театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича: ФОТО
534
Весь список