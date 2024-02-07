На проспекте Металлургов временно изменится порядок ограничения остановки и стоянки транспорта

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В Самаре работы по очистке территорий от снега и наледи продолжаются в усиленном режиме. Так, в ближайшие двое суток планируется провести комплексную уборку и на проспекте Металлургов, где отмечается повышенная плотность движения: проходят транспортные потоки высокой интенсивности и, в том числе, имеются маршруты общественного транспорта.

В целях обеспечения беспрепятственной работы тяжелой техники и средств малой механизации в ходе расчистки территории и вывоза снежных накоплений будут реализованы дополнительные мероприятия по организации дорожного движения.

Согласно принятой схеме, разработанной во взаимодействии с ОГИБДД Самары, на проспекте Металлургов временно вводятся дополнительные ограничения: с 08:00 8 февраля 2024 года до 18:00 9 февраля 2024 года изменится порядок ограничения остановки и стоянки транспортных средств. А именно в указанный период автомобилистам полностью запретят останавливаться и припарковывать свои машины на участке проспекта, проходящем от улицы Путейской до разворотной площадки Металлургического завода.

Несколько размещенных на этом отрезке улично-дорожной сети табличек, указывающих на ограничение парковки в определенные дни недели и временные периоды, будут временно зачехлены.

Запрет на остановку и парковку, который действует на других участках проспекта Металлургов в разные временные периоды, остается в силе.

Подробнее с вышеуказанной схемой можно ознакомиться в приложениях.

Комплекс мер позволяет повысить не только уровень текущего сезонного содержания объектов улично-дорожной сети, но и безопасность дорожного движения в целом.

Напомним также, что с начала прошлой недели для повышения эффективности и качества сезонного содержания дорожных объектов, обеспечения более оперативной расчистки участков дорог местного значения были дополнительно проработаны механизмы взаимодействия профильных городских департаментов, подрядчиков, занимающихся обслуживанием дорог, и ГИБДД. Работа по эвакуации личного транспорта горожан, запаркованного с нарушениями, ведется максимально активно, чтобы своевременно освобождать крайние правые полосы проезжей части дорог перед расчисткой участков, погрузкой и вывозом снега. Контрольные мероприятия проходят с участием представителей Прокуратуры г. Самара и районов.

Призываем горожан к внимательности в части соблюдения требований дорожных знаков.

Фото: администрация Самары