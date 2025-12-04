Я нашел ошибку
14 декабря в Меге Самара состоится благотворительный вечер бокса
У тольяттинца наркотики обнаружили в холодильнике среди продуктов
"Итоги года с Владимиром Путиным" пройдут 19 декабря в 12.00 мск
Запуск российского мессенджера "Молния" запланирован на начало 2026 года
Житель Шенталинского района ищет сына, которого он видел крайний раз в 5-летнем возрасте
В Новокуйбышевске открылась Родительская гостинная
Мединский признался, что долго считал капибару игрушкой
На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Официальный старт подготовки к Международному году добровольцев в Российской Федерации дали 3 декабря на торжественной церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия» в Москве.

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ выступает Росмолодежь. Организатор — Добро.рф. Генеральный партнер Премии — Альфа-Банк, стратегический партнер — Госкорпорация «Росатом».

Историческую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившую 2026 год Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития, поддержали 54 государства, включая Россию. Старт Международному году в России дал Исполнительный координатор Программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов.

«Благодаря инициативам #МЫВМЕСТЕ год будет совершенно особым, потому что именно такие инициативы вдохновили страны — члены ООН на единодушное принятие резолюции Генеральной Ассамблеи, провозглашающей 2026 год Международным годом добровольцев. Причем, обратите внимание, единогласно», рассказал Исполнительный координатор Программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов.

ООН ставит перед странами — участниками Международного года добровольцев амбициозные цели:

● признать и измерить реальный вклад добровольцев в достижение Целей устойчивого развития;

● интегрировать волонтерство в национальные планы развития;

● создавать платформы знаний для обмена лучшими практиками;

● развивать новые формы волонтерства, отвечающие вызовам времени.

«Мы приветствуем решение России активно подключиться к мероприятиям, связанным с Годом добровольцев. Есть такая фраза: “В жизни всегда есть место подвигу”, но лучше, чтобы до него не доходило. Так вот, волонтеры — это те люди, которые делают все, чтобы до подвига действительно не доходило. Чтобы помощь была не экстренной, а нормальной, чтобы солидарность была не событием, а практикой. Вот именно про это Международный год волонтера, 2026 год», — отметил Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.

Россия вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, в том числе через Премию #МЫВМЕСТЕ. Масштабная система государственной и общественной поддержки социальных проектов, от грантов и образовательных программ до акселерационных комплексов, становится важным инструментом для объединения единомышленников и реализации инициатив по всему миру.

Пятый сезон Премии #МЫВМЕСТЕ также подтвердил ее статус крупнейшей платформы для поддержки и признания социальных инициатив мирового масштаба. Всего за пять лет количество стран-участниц выросло в 2,5 раза — с 59 до 147 государств. В этом году на международный трек #WEARETOGETHER поступило свыше 4000 заявок от участников со всех континентов.

Участие России позволит объединить усилия государства, некоммерческого сектора и бизнес-сообщества в развитии добровольческой сферы. На международном уровне инициатива укрепит гуманитарное присутствие страны за рубежом и подтвердит ее роль как одного из лидеров в сфере социальных преобразований. Проведение Международного года добровольцев также соответствует общенациональным приоритетам Российской Федерации, согласно которым доля молодежи, вовлеченной в добровольчество, должна достигнуть 45 % к 2030 году.

Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
647
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
625
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
543
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1386
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
557
