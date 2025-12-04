На Премии #МЫВМЕСТЕ запустили Международный год добровольцев

Официальный старт подготовки к Международному году добровольцев в Российской Федерации дали 3 декабря на торжественной церемонии вручения Международной Премии #МЫВМЕСТЕ в Национальном центре «Россия» в Москве.

Учредителем Премии #МЫВМЕСТЕ выступает Росмолодежь. Организатор — Добро.рф. Генеральный партнер Премии — Альфа-Банк, стратегический партнер — Госкорпорация «Росатом».

Историческую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, провозгласившую 2026 год Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития, поддержали 54 государства, включая Россию. Старт Международному году в России дал Исполнительный координатор Программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов.

«Благодаря инициативам #МЫВМЕСТЕ год будет совершенно особым, потому что именно такие инициативы вдохновили страны — члены ООН на единодушное принятие резолюции Генеральной Ассамблеи, провозглашающей 2026 год Международным годом добровольцев. Причем, обратите внимание, единогласно», — рассказал Исполнительный координатор Программы добровольцев Организации Объединенных Наций Тойли Курбанов.

ООН ставит перед странами — участниками Международного года добровольцев амбициозные цели:

● признать и измерить реальный вклад добровольцев в достижение Целей устойчивого развития;

● интегрировать волонтерство в национальные планы развития;

● создавать платформы знаний для обмена лучшими практиками;

● развивать новые формы волонтерства, отвечающие вызовам времени.

«Мы приветствуем решение России активно подключиться к мероприятиям, связанным с Годом добровольцев. Есть такая фраза: “В жизни всегда есть место подвигу”, но лучше, чтобы до него не доходило. Так вот, волонтеры — это те люди, которые делают все, чтобы до подвига действительно не доходило. Чтобы помощь была не экстренной, а нормальной, чтобы солидарность была не событием, а практикой. Вот именно про это Международный год волонтера, 2026 год», — отметил Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов.

Россия вносит значимый вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, в том числе через Премию #МЫВМЕСТЕ. Масштабная система государственной и общественной поддержки социальных проектов, от грантов и образовательных программ до акселерационных комплексов, становится важным инструментом для объединения единомышленников и реализации инициатив по всему миру.

Пятый сезон Премии #МЫВМЕСТЕ также подтвердил ее статус крупнейшей платформы для поддержки и признания социальных инициатив мирового масштаба. Всего за пять лет количество стран-участниц выросло в 2,5 раза — с 59 до 147 государств. В этом году на международный трек #WEARETOGETHER поступило свыше 4000 заявок от участников со всех континентов.

Участие России позволит объединить усилия государства, некоммерческого сектора и бизнес-сообщества в развитии добровольческой сферы. На международном уровне инициатива укрепит гуманитарное присутствие страны за рубежом и подтвердит ее роль как одного из лидеров в сфере социальных преобразований. Проведение Международного года добровольцев также соответствует общенациональным приоритетам Российской Федерации, согласно которым доля молодежи, вовлеченной в добровольчество, должна достигнуть 45 % к 2030 году.