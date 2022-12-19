На празднование Нового года и январские каникулы в Самаре потратят на 1,3 тыс. меньше, чем в прошлом году

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В этом году россияне потратят на празднование Нового года и новогодние каникулы в среднем по 17500 рублей на человека без учета подарков — это меньше, чем год назад. Самый большой праздничный бюджет — в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, самый скромный — в Волгограде, Нижнем Новгороде и Перми. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе жители Самары.

В Самаре в этом году бюджет праздников составит у жителей города 18 тыс. рублей. Годом ранее самарцы собирались тратить на аналогичные цели 19,3 тыс. рублей, в 2020 – 20 тыс. рублей (максимальное значение за прошедшие годы), а в 2019 году – 18,6 тыс. рублей

Каждый третий россиянин (32%) планирует бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы, каждый второй (51%) этого не делает. Молодежь до 24 лет в полтора раза чаще, чем старшее поколение, предварительно рассчитывает стоимость праздника и отдыха в первую декаду января (46% против 31%). Женщины озабочены предновогодним финансовым планированием больше мужчин (35% против 30%).



В этом году средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы составит 17500 рублей на одного человека без учета подарков — расходы скромнее, чем год назад, но и каникулы на 1 день короче. Мужчины планируют потратить на треть больше женщин (19600 против 14400 руб.).



Больше всего намерены потратить москвичи: средние расходы на одного человека здесь составят 21100 руб. На втором месте — Санкт-Петербург (19300 руб.), на третьем — Красноярск (18200 руб.). В пятерку мегаполисов с самым большим среднестатистическим новогодним бюджетом вошли также Самара (18000 руб.), Уфа и Екатеринбург (по 17200 руб.). Самые скромные новогодние расходы планируют в Волгограде (13500 руб.), Нижнем Новгороде (14300 руб.) и Перми (15000 руб.).



Ранее SuperJob выяснил, что расходы россиян на новогодние подарки в этом году тоже снизились.

