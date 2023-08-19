На полигоне Алабино в рамках форума «АРМИЯ-2023» прошли соревнования операторов FPV-дронов

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В рамках Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2023» на полигоне «Алабино» прошел чемпионат по управлению беспилотными летательными аппаратами «Дронбиатлон-2023».

В соревнованиях приняли участие команды, состоящие из военнослужащих-операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и представителей военного инновационного технополиса «ЭРА».

Участники конкурса провели гонки состоящей из 4 этапов. На первом этапе – дроны поражали наземные стационарные цели, на втором этапе – разведка с поражением подвижной цели. На третьем этапе, в условиях сильного противодействия радиоэлектронных средств противника конкурсанты поражали воздушные цели. На завершающем этапе, участники провели поиск, обнаружение и поражением цели на точность.

Длина трассы, на которой проходили состязания операторов дронов составила 600 метров. Максимальная скорость дронов достигала 180 км/ч, а средняя скорость полета дронов составляла 120 км/ч. Сама трасса оборудована препятствиями в форме конусов, арочных ворот, высотой до 4 метров, тоннелей и макетов городских застроек.

В чемпионате приняли участие 4 команды, что боролись в 6 номинациях, по итогам которых были определены победители. Призерам вручили различные памятные подарки, а военнослужащим вручили беспилотные летательные аппараты (БпЛА), для применения их в боевых условиях в зоне проведения СВО.

Все мероприятия состязательной части сопровождались пиротехническими и звуковыми спецэффектами, а также выступлениями различных художественных коллективов.

Фото: скрин с видео