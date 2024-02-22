На подарки к 23 февраля самарцы планируют потратить в этом году в среднем 3000 рублей

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Больше всего на подарки ко Дню защитника Отечества потратят в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

По данным SuperJob, жители Самары в этом году планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3000 рублей. В прошлом году сумма была чуть меньше — 2700 рублей, в 2022 бюджет составлял 2800 рублей, а в 2021 — 2900 рублей.

23 февраля женщины чаще всего поздравляют мужей, сыновей и отцов, мужчины — отцов, сыновей и братьев. 29% женщин и 63% мужчин не планируют в этом году дарить кому-либо подарки на День защитника Отечества.



Женщины будут дарить больше подарков, но их бюджет на 23 февраля меньше мужского: 3200 против 4500 руб. соответственно. Среднестатистический россиянин потратит на подарки ко Дню защитника Отечества 3600 руб. (это на 16% больше, чем в прошлом году).



Опрос представителей экономически активного населения мегаполисов показал, то больше всего бюджет на подарки к 23 февраля — в Москве и Санкт-Петербурге (4200 и 4000 рублей соответственно). В Красноярске на поздравления потратят в среднем 3900 рублей, в Краснодаре — 3800 рублей, в Екатеринбурге — 3700 рублей.