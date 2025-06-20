На ПМЭФ обсудили будущее долгосрочных сбережений: Самарская область примет участие в новом проекте

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На Петербургском международном экономическом форуме обсуждали необходимость создания комплекса условий и стимулов для формирования правильного отношения граждан, особенно молодёжи, к вопросам долгосрочных сбережений и пенсионного обеспечения. Одним из механизмов позаботиться о финансовом будущем является Программа долгосрочных сбережений (ПДС).

«За полтора года работы заключено уже более 5 миллионов договоров по ПДС. Это говорит о значительном интересе граждан и открывает новые горизонты для негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», – сказал заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

Следующим шагом в развитии программы станет запуск детского ПДС – нового инструмента, который поможет семьям планировать будущее своих детей. Главная цель — помочь родителям обеспечить образование детей и сформировать для них минимальные накопления на будущее.

Для детей и их родителей на территории Самарской области в рамках реализации «Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года» на уже проведено более 1 тысячи региональных мероприятия, включая лекции и семинары, посвящённые финансовой грамотности и ПДС. Просветительская информация ежедневно размещается на официальных площадках минфина Самарской области, регионального центра финансовой грамотности Самарской области, а также в муниципалитетах и общественных местах региона.

С 1 октября наряду с другими субъектами планируется участие Самарской области в пилотном проекте Минфина РФ по заключению договоров долгосрочных сбережений в МФЦ. Такое предложение связано с тем, что 23 мая 2025 года принят Федеральный Закон № 124-ФЗ, в соответствии с которым договор долгосрочных сбережений можно будет заключить в том числе в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в том числе и в МФЦ.

«Реализация возможности вступления в ПДС через МФЦ будет способствовать повышению уровня доверия граждан к программе, позволит сделать ее более прозрачной, понятной и доступной для населения. Участие жителей Самарской области в пилотном проекте – это отличная возможность сформировать долгосрочную пенсионную стратегию и улучшить уровень своего благосостояния!» – прокомментировал Алексей Жуков, руководитель управления государственного долга и финансовых рынков министерства финансов Самарской области.

Пилотный проект будет проходить в рамках информационно-разъяснительной работы и предусматривать организацию обучения и консультаций по программе долгосрочных сбережений для сотрудников МФЦ.

Делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжает участие в Петербургском международном экономическом форуме. За два дня работы делегация подписала десятки инвестиционных соглашений на сумму более 185 млрд рублей.

Фото: минфин РФ