На площади Славы открылась фотовыставка "Рожденные в сердце России"

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14 мая на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы г. Самары начала работу фотовыставка, посвященная масштабному в Самарском регионе смотру самодеятельных артистов – X Губернскому фестивалю самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».

В Год защитника Отечества фестиваль посвящен 80-й годовщине Победы. Главная тема фестиваля – «Одна Россия – одна Победа» – артисты и режиссеры при подготовке концертных программ взяли за основу подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, а также современные истории, героями которых стали участники СВО.

Фестиваль объединил свыше 4000 тысяч самодеятельных артистов, концертные программы представили артисты из 37 муниципальных образований Самарской области, в их числе в этом году на сцену вышли и бойцы специальной военной операции.

Фестиваль дает возможность талантливым людям раскрыть свой потенциал практически во всех направлениях народного художественного творчества.

В этом году впервые в рамках «Рожденных в сердце России» прошел конкурс «Они приближают Победу» для авторов лучших видеороликов и короткометражных фильмов – это рассказ о людях, которые в тылу делают все, чтобы поддержать тех, кто выполняет боевые задачи «за ленточкой».

Гала-концерт и торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов фестиваля состоится 21 мая 2025 года в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича.

Организатор выставки – ГБУК «Агентство социокультурных технологий» при поддержке правительства Самарской области.

Фото: ГБУК «Агентство социокультурных технологий