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На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы

17 апреля 2023 12:44
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На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы

На прошедших выходных в Самаре велась активная работа по подготовке к празднованию Дня Победы на площади Куйбышева. Традиционно там обустраивают все для проведения Парада 9 мая.

В Самаре в начале апреля прошло заседание оргкомитета "Победа", где обсудили важные вопросы празднования Дня Победы, а также мероприятия по благоустройству мест памяти.

Так, в Самарской области планируется восстановить 40 воинских захоронений.

В столице региона к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 2000 мероприятий, среди которых уже известные акции: "Ветеран живет рядом", "Георгиевская ленточка", "Вахта памяти", "Мы помним ваш подвиг", пишет Сова.

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