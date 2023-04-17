На площади Куйбышева в Самаре начали устанавливать трибуны к Параду Победы

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На прошедших выходных в Самаре велась активная работа по подготовке к празднованию Дня Победы на площади Куйбышева. Традиционно там обустраивают все для проведения Парада 9 мая.

В Самаре в начале апреля прошло заседание оргкомитета "Победа", где обсудили важные вопросы празднования Дня Победы, а также мероприятия по благоустройству мест памяти.



Так, в Самарской области планируется восстановить 40 воинских захоронений.



В столице региона к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне пройдет более 2000 мероприятий, среди которых уже известные акции: "Ветеран живет рядом", "Георгиевская ленточка", "Вахта памяти", "Мы помним ваш подвиг", пишет Сова.