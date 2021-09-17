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Все желающие жители смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа и  по показаниям  от пневмонии.
На пересечении улиц Киевской и Тухачевского на Ярмарке два дня будет работать мобильный пункт вакцинации
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На пересечении улиц Киевской и Тухачевского на Ярмарке два дня будет работать мобильный пункт вакцинации

17 сентября 2021 14:57
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Все желающие жители смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа и  по показаниям  от пневмонии.

18 и 19 сентября  с 10.00 до 16.00 в Железнодорожном районе на пересечении улиц Киевской и Тухачевского на Ярмарке будет организован мобильный пункт вакцинации. Все желающие жители смогут сделать прививку от новой коронавирусной инфекции, а также от гриппа и  по показаниям  от пневмонии.

Пройти вакцинацию может любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Специалисты напоминают, что особенно важно пройти вакцинацию старшему поколению, чтобы не допустить тяжелого течения COVID-19 и  необратимых осложнений хронических заболеваний. Пожилые и лица с хроническими заболеваниями находятся  в группе риска, именно эти категории особенно тяжело  переносят заболевание и имеют серьезные последствия  после перенесённой инфекции.

Между прививкой против COVID-19 и прививкой против гриппа должен соблюдаться интервал не менее 1 месяца, оптимально начать вакцинацию с прививки от новой коронавирусной инфекции, а затем привиться от гриппа. Это позволит максимально защитить себя и своих близких от этих заболеваний.

В выходные дни прививочные пункты работают, вакцины имеются в наличии.

Также  продолжают работать мобильные прививочные пункты возле торговых центров «Мега» (парковка у центрального входа), «Космопорт» (парковка у входа в магазин «Спортмастер»), «Амбар» (парковка возле второго входа, напротив отдела ВЕFREE) в Самаре в пятницу с 14.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 11.00 до 18.00.

Ежедневно в Самаре в  торговых центрах «Аврора» (3 корпус, 1 этаж, кабинет напротив магазина Fix Price) и «Гудок» (первый этаж, рядом с магазином «Детский мир») с 11.00 до 18.00 работают стационарные прививочные пункты.

 

Фото:   оперштаб СО

 

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