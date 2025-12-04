На пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области

Я нашел ошибку
С августа 2025 года государственные органы и организации, а также главы субъектов начали создавать свои каналы в МАХ.
Госпаблики теперь открываются в национальном мессенджере MAX
Национальный рейтинг — инструмент, позволяющий определить наиболее инвестиционно привлекательные особые экономические зоны, обеспечивающие инвесторам оптимальные условия для реализации проектов: в кратчайшие сроки, с минимальными издержками и в соответств
ОЭЗ «Тольятти» на 6 месте в ТОП-10 самых привлекательных инвестплощадок России
Пять правил, чтобы не попасться на уловки мошенников.
Изобретая новые схемы обмана, мошенники  активно используют названия и фирменный стиль крупных компаний
Офиса врача общей практики в селе Орловка и фельдшерско-акушерского пункта в селе Старое Мамыково.
В Кошкинском районе завершается строительство двух новых объекта здравоохранения
В том числе создание совместных экскурсионных маршрутов, привлекательных для жителей и гостей обоих регионов, и обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства.
Туроператоры Самары и Нижегородской области обсудили перспективы взаимодействия
Состязания объединили более 1000 спортсменов из 32 стран мира, по итогам пяти соревновательных дней сборная России заняла первое место в общем командном зачете, завоевав 308 медалей.
Самарские спортсмены завоевали 12 медалей на Чемпионате и Первенстве мира по универсальному бою «Лайт»
Герой России, боевой офицер, участник всероссийской акции «Вахта Героев Отечества» генерал-полковник Олег Козлов провел встречу с курсантами,
Вахта Героев Отечества прошла в СЮИ ФСИН России
Основная задача проекта – помочь ветеранам с инвалидностью адаптировать их жилое пространство под индивидуальные потребности, тем самым вернув им чувство независимости и удобства в повседневной жизни.
В Самаре реализует программу по созданию адаптированного жилья для ветеранов СВО с инвалидностью
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
На пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области

170
На пьедестале конкурса «Лучший по профессии» сразу два представителя Самарской области

Два представителя Самарской области стали участниками торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», которая прошла в Государственном Кремлевском Дворце. Юлия Зацепина, главный зоотехник СПК (колхоз) им. Куйбышева — победитель конкурса в номинации «Зоотехник», Алексей Шикида, начальник караула пожарно-спасательной части ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС», занял второе место в спецноминации для переобучившихся «Второй старт».

Конкурс в этом году проходил в рамках национального проекта «Кадры» и включал в себя 20 номинаций.

Слова поздравления победителям конкурса от Президента России Владимира Путина зачитала Заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.

 «По поручению президента конкурс «Лучший по профессии» в 2025 году стал неотъемлемой частью национального проекта «Кадры». Участники из 79 регионов направили в этом году на конкурс 200 тысяч заявок. У нас не просто широкая география, у нас широкий возраст участников конкурса – от 19 до 62 лет. Буквально на днях мы завершаем формирование прогноза потребности экономики в кадрах на семилетний период. И самые востребованные профессии этого прогноза — профессии победителей, которые сейчас выйдут на сцену за своими наградами», – отметила Татьяна Голикова.

Награды получили победители и призеры по разным рабочим профессиям. Среди номинаций есть и специальная — «Второй старт», впервые появившаяся в этом году. Она предназначена для тех, кто переобучился на новую рабочую профессию и достиг успехов в ней. А в 2026 году появятся новые внебюджетные номинации, организованные ведущими предприятиями отрасли.

Организатором конкурса «Лучший по профессии» является Минтруд России при поддержке федеральных и региональных органов власти, общероссийских объединений профсоюзов и работодателей. Оператор конкурса – ВНИИ труда.

«Среди победителей конкурса — лучшие из лучших в своем деле. Сегодня в зале победители 20 номинаций. У каждого из них своя история, но объединяет общее стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков. И самое главное — азарт и дух соперничества. Сегодня «лучшие по профессии» — это люди, которые доказали, что они двигаются в правильном направлении, совершенствуют свое мастерство каждодневно. Поздравляю вас!» – сказал Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Победители и призеры по итогам федеральных этапов конкурса получили денежные поощрения: за первое место – 1 млн рублей, второе место – 500 тыс. рублей и третье – 300 тыс. рублей.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проходит в два этапа. Победители региональных этапов в каждой из номинаций конкурса съезжаются в столицы проведения федеральных этапов. Финальные состязания проходят в разных регионах России. Федеральный этап в номинации «Второй старт» прошел в этом году в Самаре и собрал участников из 17 регионов страны. Оргкомитетом конкурса Самарская область определена площадкой для проведения федерального этапа в номинации «Второй старт» и в 2026 году.

Фото – оргкомитет конкурса «Лучший по профессии»

В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
4 декабря 2025  12:36
В Самаре в День неизвестного солдата почтили память павших героев
214
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
742
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
660
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
574
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
1680
Весь список