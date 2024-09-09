На некоторых избирательных участках региона работали волонтеры

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На территории Самарской области традиционно на некоторых избирательных участках работали волонтеры, которые оказывали помощь избирателям с инвалидностью, маломобильным гражданам и пожилым людям.



Участие таких добровольных помощников, которые предварительно прошли специальное обучение, сделало процесс голосования доступнее и комфортнее!

Волонтеры помогали подняться по ступеням, придерживали входные двери, ориентировали в пространстве и сопровождали граждан до помещений для голосования.



Огромное спасибо всем волонтерам за доброе сердце и самоотверженность! Вы делаете важное дело, сообщает пресс-служба Избиркома СО.

Фото: пресс-служба Избиркома СО

Фото: избирком СО