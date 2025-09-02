На Неделе моды в Москве дизайнеры Самарской области представили свои коллекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В тушении пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники.
В Кинель-Черкасском районе горела трава на площади 600 квадратных метров
Откроются гастроли визитной карточкой театра из Иркутска – спектаклем «Легенды седого Байкала».
Иркутский ТЮЗ им А. Вампилова впервые сыграет свои спектакли в Самаре 
За 2024 год количество высокопроизводительных рабочих мест составило 606,3 тыс. единиц, что на 66,4 тыс. единицы больше, чем годом ранее.
Больше трети рабочих мест в обрабатывающих производствах Самарской области - высокопроизводительные
Не забудьте свои коньки!
В Самарский Дворец спорта приглашают на массовые катания на коньках
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.1
EUR 94.38
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Неделе моды в Москве дизайнеры Самарской области представили свои коллекции

2 сентября 2025 17:59
191
Свои коллекции на площадке ВДНХ презентовали участники сообщества региональных брендов «Территория моды». 

В столице завершается пятая Московская неделя моды - крупнейший форум для представителей фэшн-индустрии. Свои коллекции представили начинающие дизайнеры и признанные мастера, всего более 220 российских и зарубежных брендов. Ярким показом отметились самарские бренды. Свои коллекции на площадке ВДНХ презентовали участники сообщества региональных брендов «Территория моды». 

Участие самарской делегации на Неделе моды организовано при поддержке минэкономразвития Самарской области и регионального центра «Мой бизнес».

«Мы рады оказать необходимую организационную поддержку нашим талантливым дизайнерам. Для региональных брендов участие в таком крупном международном событии - это шанс заявить о себе, наладить сотрудничество с крупными игроками рынка и вывести свой проект на новый этап профессионального роста. Вместе с тем, формируется и имидж региона как места, где зарождаются и развиваются яркие проекты», – акцентировала руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова. 

В общем дефиле от Самарской области приняли участие бренды dEbosh и LEVSHA с капсульными коллекциями на сезон осень/зима 2025/26, а также трое выпускников высших учебных заведений Самарской области, ведущих подготовку дизайнеров костюма.

«Участие в Московской неделе моды – очень значимый этап для нашего регионального проекта "Территория моды", это признание на федеральном профессиональном уровне. Организаторы Недели моды отметили самарскую делегацию как очень активную, сплочённую и профессиональную, то есть та работа, которая ведётся внутри региона по объединению модной индустрии в целое сообщество заметна и федеральным коллегам», — поделилась Мария Казак, генеральный продюсер проекта «Территория моды», член Союза дизайнеров России.

Ольга Пронина, дизайнер бренда LEVSHA, представила коллекцию «Код красный». Прототипом послужила неваляшка, коллекция строится на идее баланса между статикой и динамикой, мягкостью и структурой.

«Хочу выразить большую благодарность правительству Самарской области и центру "Мой бизнес" за возможность участия на огромной профессиональной площадке модной индустрии. В рамках показа на Московской неделе моды я участвовала в первый раз, но уже принимала участие в маркете. Огромная честь представлять наш регион на Всероссийском уровне!», — рассказала Ольга о своём участии в сборном дефиле.

Второй бренд-участник самарского дефиле — dEbosh store, созданный дуэтом стилистов — Викторией Глуховой и Ириной Левитан, поклонниками экологичной моды и деконструктивизма.

Важной частью сборного показа Самарской области стало участие студентов-выпускников профильных вузов региона с их дипломными коллекциями. Самарский государственный технический университет представил дипломную коллекцию Алисы Петровой «MYCELIUM». Высшая школа дизайна и искусства Поволжского государственного университета сервиса представила дипломную коллекцию Владиславы Энс «Welcome to …», вдохновлённую культурным кодом и традициями нашей страны. Также ПВГУС представила Алина Семакина с коллекцией «ЛОКУРА».

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
2 сентября 2025  13:00
Новую региональную программу «СВОё Дело. Самарская область» запустил Вячеслав Федорищев
265
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
2 сентября 2025  09:23
Вячеслав Федорищев поздравил гвардейцев региона с Днем российской гвардии
231
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
394
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
404
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
615
Весь список