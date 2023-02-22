На Мехзаводе подросток поссорился с мамой и ушел из дома

76

Гуляющего подростка заметили сотрудники Госавтоинспекции на одной из улиц поселка Мехзавод. Установлено, что причиной ухода из дома послужил конфликт с мамой.

21 февраля, вечером, в дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району поступило сообщение о том, что около 20:00 час. после конфликта из дома ушел подросток 2009 года рождения. Самостоятельные поиски, организованные родственниками, результатов не принесли, и мама мальчика обратилась в полицию за помощью.

Сотрудник дежурной части уточнил у заявительницы приметы ребенка и незамедлительно ориентировал на розыск несовершеннолетнего ближайшие автопатрули, подразделения территориального органа внутренних дел, в том числе участковых уполномоченных полиции, сотрудников уголовного розыска, подразделения по делам несовершеннолетних и ГИБДД, ориентировку с фотографией разыскиваемого направили во все отделы полиции.

Примерно через 20 минут после поступления сообщения от мамы мальчика и начала розыскных мероприятий сотрудники ДПС ГИБДД Самары в 4 квартале п. Мехзавод увидели подростка, схожего по приметам с разыскиваемым, поговорили с мальчиком, нашли к нему подход, убедили сесть в патрульный автомобиль и доставили в отдел полиции.

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу с мальчиком и его близкими, выяснили причины ухода из дома и постарались максимально помочь правильно оценить сложившуюся ситуацию с целью дальнейшего предотвращения подобных ситуаций. Из собранной информации установлено, что уходу предшествовал конфликт с мамой из-за желания мальчика гулять в позднее время.

В настоящее время подросток находится дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. По данным сотрудников органов внутренних дел, в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось.

Полицейские напоминают гражданам: в случае, если ваш ребёнок не вернулся из школы, с занятий, от друзей, просто не пришел домой в назначенное время, необходимо незамедлительно обратитесь в полицию. При подаче заявления желательно при себе иметь последние фото пропавшего, в том числе в электронном виде. Вспомнить, во что был одет, предоставить полицейским список друзей несовершеннолетнего, его одноклассников, знакомых, а также, по возможности, их контактные данные, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО