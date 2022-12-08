На медиаэкранах на площади Славы Самары начнет работу цифровая фотовыставка «Донбасс-2022»

127

9 декабря в День Героев Отечества в Самаре на медиаэкранах на площади Славы начнет работу цифровая фотовыставка «Донбасс-2022». Дата начала трансляции выставки очень символична­ – в этот день граждане Российской Федерации не только отдают дань памяти совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев нашей Родины. 2022 год стал своеобразной лакмусовой бумажкой, проявившей настоящие жизненные ценности, настоящих патриотов, настоящих Героев.

Авторская фронтовая выставка фотокорреспондента «Российской газеты» Владимира Аносова, в прошлом военного офицера, состоит из снимков, сделанных во время его командировки в Донбасс. Это пронзительные откровения увиденного и пережитого в Донецке, Волновахе, Мариуполе и на передовой. Под прицелом объектива и люди, волею судеб оказавшиеся под огнем, и покореженные здания – немые свидетели преступлений националистов, немыслимых страданий местных жителей, подвигов героев. Основная сюжетная линия, которой придерживается Владимир Аносов в своей подборке, – от разрушения к возрождению: «Сравнивая фотографии, сделанные в первый день, буквально вчера, поражаешься тому, как помощь меняет взгляд человека. В грустных и уставших глазах уже зажглась искра надежды».

Для Самарской области слово «помощь» ­– это действие. Наш регион стал первым субъектом Российской Федерации, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса – городом Снежное. Сегодня регион оказывает Снежному содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. Рабочая группа во главе с губернатором Дмитрием Азаровым не единожды выезжала в Снежное, чтобы оценить текущую ситуацию и объем предстоящих работ. Глава региона неоднократно благодарил жителей Самарской области за неравнодушие, за готовность откликнуться и помочь. «Мне это очень дорого. Это действительно по-самарски. Помощь в характере всего российского народа, но самарские жители проявили свою наибольшую активность. Мы одними из первых откликнулись на эту беду и протянули руку помощи», ­– подчеркивал Дмитрий Азаров.

Фотовыставка Владимира Аносова слову «помощь» придает новое звучание: на первый взгляд кадры шокируют, но стоит присмотреться: вот российский солдат пишет жуткую для мирной жизни, но дающую надежду в условиях СВО надпись – «Мин нет», вот улыбающиеся дети, вот вовремя прибывшая гуманитарная помощь, а вот солдаты ­– настоящие Герои, которые самоотверженно защищают мирное население Донбасса, обеспечивают безопасность нашей Родины и с которыми приходит четкое осознание – «помощь рядом»!

Посмотреть выставку можно будет до 16 декабря включительно.