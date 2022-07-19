На Мастрюковской поляне прошло рабочее совещание по подготовке к форуму ПФО «iВолга»

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Во вторник, 19 июля, на Мастрюковской поляне прошло рабочее совещание по подготовке и проведению в Самарской области Молодежного форума ПФО «iВолга». Одно из самых ожидаемых молодежных событий стартует на Фестивальной поляне уже в этот четверг, 21 июля, и продлится до 29 июля.

Организаторами выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как идет подготовка к форуму, на месте оценили федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов, заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Сергей Бурцев и директор Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» Кристина Гнатюк.

"Этот форум юбилейный - iВолге 10 лет. Это один из крупнейших молодежных форумов в России. Полномочный представитель Президента Игорь Анатольевич Комаров уделяет большое внимание его подготовке. Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2022-й год Годом культурного наследия народов России, и под этим брендом проходит и наш фестиваль. Около девяти команд различных национальностей будут принимать участие и показывать свое творчество. В нашем форуме будут участвовать и научные центры, которых в ПФО четыре. Форум является той площадкой для молодежи, чтобы не только проявить себя, но и получить гранты. Поэтому "iВолга" - хорошая школа для молодежи и ступень для реализации творческих идей, которые поддерживает полпредство и которым Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание. Организаторы большие молодцы, думаю, мы проведем форум на достойном уровне", - отметил Федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

В этом году форум пройдет в гибридном формате после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. На Фестивальной поляне снова разбит палаточный городок, установлены порядка 35 шатровых конструкций. Участники выездного совещания проверили, все ли условия созданы для комфортного проживания молодежи – только в очном формате в форуме примет участие 1900 человек.

На поляну прибудет 14 региональных делегаций. Сейчас ведутся активные работы по дооборудованию шатров, в которых разместятся мини-посольства каждого из регионов-участников, а также столовые. В одном из шатров будет работать этнокультурная выставка, также отдельный павильон отведен выставке научных достижений от НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который был создан в целях объединения науки и реального сектора экономики по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Оценив ход работ по оборудованию павильонов, заместитель председателя Правительства области Александр Фетисов поручил подрядчикам дополнительно направить на поляну рабочих, чтобы завершить все работы как можно оперативнее.

Ознакомились и с тем, как будет организован быт участников форума. Питаться гости «iВолги» будут в стационарных столовых. Кроме того, на поляне будут работать небольшие павильоны, где также можно будет приобрести продукты. Организована бесперебойная работа пяти скважин, подведена вода к санитарно-гигиеническим зонам, где оборудованы мобильные туалеты и душевые кабины. Впервые установлена отдельная душевая комната для маломобильных участников форума. Таким гостям на форуме уделено особое внимание. Для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроен инклюзивный палаточный лагерь. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 80 маломобильных людей.

Чтобы гости форума могли поддерживать и физическую форму, оборудована спортивная площадка с брусьями и турниками. Также будут организованы футбольные и волейбольные поля. Предусмотрят и пространство для сдачи норм ГТО.

Для обеспечения безопасности вход на фестивальную поляну будет организован через контрольно-пропускные пункты. Уже сейчас по периметру установлено металлическое ограждение. Обеспечивать порядок и общественную безопасность участников форума будут представители правоохранительных органов и частных охранных организаций. Большое внимание уделено и обеспечению пожарной безопасности.

Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Павел Мельников отметил: «Нами подготовлена территория в части проведения минерализованных полос, организовано дежурство круглосуточное, которое будет на протяжении всего проведения форума. 10 человек от наших подведомственных учреждений от министерства будут находиться на поляне».

«Сегодня мы совершили обход площадки форума. Этот обход не был дежурным - он был очень обстоятельным, мы максимально пристально подошли к оценке уровня подготовки всех объектов на территории. Готовность высокая. Конечно, дожди и грозы, которые прошли вчера, показали некоторые недостатки, что-то сейчас нужно будет приводить в порядок - для этого у нас есть и время, и силы, и возможности. В целом площадка к приему готова. Отмечу, что здесь работает эффективная молодежная команда, дирекция форума, которая тоже соскучились по очному формату, так как мы в силу обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса, два года проводили форум в удаленном формате и очень ждали, что наконец он состоится здесь, на традиционном месте - фестивальной поляне. Со стороны участников был большой интерес на этапе заявочной кампании, здесь будут почти 2000 молодых людей со всего Приволжского федерального округа и не только, участие примут и школьники - 150 ребят. Программа обещает быть очень содержательной и интересной. Хочу добавить также, что сделаны важные шаги в совершенствовании инфраструктуры форума. Это не просто поляна с палатками, здесь оборудованы душевые, внедрен новый поход к питанию, чтобы обеспечить более комфортное пребывание ребят на площадке", - подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Проработан вопрос обеспечения бесперебойной работы связи и сети Интернет. Такую задачу Александр Фетисов ставил перед организаторами на предыдущем рабочем совещании по подготовке к проведению форума. По оценкам специалистов, проблем с этим возникнуть не должно. И новый формат мероприятия – в режиме офлайн и онлайн – позволит обеспечить связь форума с внешним миром. Каждый желающий сможет стать участником форума благодаря прямым трансляциям с открытых площадок iВолги.

«iВолга 2022 года особенная. Мало того, что мы возвращаемся на нашу любимую Мастрюковскую поляну в очный формат, так еще и форум юбилейный, и мы подготовили для участников много сюрпризов. В первую очередь, это насыщенная образовательная программа, день участников будет начинаться с построения на главной сцене нашего форума, и после завтрака - образовательные сессии. Еще впервые мы делаем площадки свободного доступа, которые посвящены различным направлениям – моде, кинематографу, патриотике и многим другим. С 18.00 начинается большая культурная программа, мы ждем много известных гостей, федеральных звезд и наших хедлайнеров», - рассказала директор Молодежного форума ПФО «iВолга» Кристина Гнатюк.

iВолга в Самарской области проводится с 2013 года и за это время стала настоящей «кузницей» поддержки творчески одаренных молодых людей. Каждый год на форуме реализуются грантовые конкурсы. В этом году их два: окружной и всероссийский. В рамках первого три направления – бизнес-проекты, проекты в сфере государственной молодежной политики и «Этнокультурное многообразие и единство народов». Победители могут получить грант до 500 тысяч рублей. В рамках Всероссийского - 15 направлений. На поддержку своих инициатив у резидентов форума есть возможность получить до полутора миллионов рублей.

Фото: правительство СО