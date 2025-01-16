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На Крещение в Самаре организуют одну иордань и три купели

16 января 2025 18:33
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Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары.

18 января православные жители Самары присоединятся к одному из главных христианских праздников – Крещению Господню. По традиции его главными событиями станут богослужения в храмах, Крестный ход и купание в специально оборудованных купелях при храмах, а также в районе Полевого спуска к реке Волга. Общую организацию мероприятия обсудили на выездном совещании сотрудники администрации города, представители правоохранительных органов и органов безопасности.

Основными во время совещания стали вопросы безопасности и обеспечения правопорядка при проведении мероприятий. Также было определено подходящее место для расположения иордани у реки Волга. Это место будет оборудовано парковкой, пунктами обогрева с местами для переодевания, горячим чаем. Главное управление МЧС России по Самарской области обеспечит дежурство спасателей с 20:00 18 января до 18:00 19 января 2025 года.

Крещенские богослужения пройдут с раннего утра 18 января до 19 января в более чем 90 храмах Самары, купели будут оборудованы при трех храмах Самары по следующим адресам:

- Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 «б»;
- Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «а»;
- Храм во имя Архистратига Михаила, г. Самара (п. Шмидта), ул. Новогородская, д.1.

«Собирающимся принять участие в Крещенских купаниях необходимо помнить, что данная традиция не предписывается церковным уставом и не является собственно церковной. Она зародилась в народной среде. Христиане совершают купания исключительно по собственной инициативе. Для православного христианина главным в праздник день Крещения Господня будет, конечно же, участие в Таинстве Евхаристии (Причастия) – литургическом центре любого православного праздника. Кроме того, в этот день совершается Великая агиасма – ежегодное освящение воды, которую верующие набирают для того, чтобы пить и окроплять ею свои жилища, – отметил протоиерей Максим Кокарев, ректор Самарской духовной семинарии. – Тем, кто все же собирается принять участия в купаниях, необходимо помнить о правилах безопасности. Купаться можно исключительно в местах, для этого специально оборудованных. Крайне важно прислушиваться к рекомендациям врачей. Людям, имеющим противопоказания, а также тем, кто к этому не готовился, не закалялся и вообще такого опыта не имеет, лучше воздержаться. Ни в коем случае во время купания не следует допускать употребления спиртных напитков (даже – для храбрости), сквернословия и другого неблагоговейного поведения».

Напоминаем, что от Крещенских купаний рекомендуют воздержаться:
- тем, кто простужен или недавно выздоровел;
- людям, имеющим острые или хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы периферической нервной системы, органов зрения, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта.

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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