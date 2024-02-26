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На «Играх Будущего» прошло торжественное гашение почтовой марки в честь фиджитал-турнира

26 февраля 2024 10:11
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На «Играх Будущего» прошло торжественное гашение почтовой марки в честь фиджитал-турнира

В почтовое обращение вышла художественная марка, посвящённая «Играм Будущего». На ней изображена эмблема мультиспортивного турнира – «Цифровое пламя».

Торжественная церемония гашения марки состоялась в международном выставочном центре «Казань Экспо», где проходят соревнования. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор Почты России Михаил Волков, президент Всероссийской Федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, а также специальный представитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалёв.

Каждый из них поставил на марку оттиск штемпеля гашения первого дня.

«Президент России дал старт новому движению, которое объединяет не только физические и цифровые миры, не только разные поколения, но и людей со всего мира. Выпуск марки и через много-много лет позволит вспоминать об «Играх будущего»», – заявил Михаил Волков на церемонии.

Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» – дочерняя компания Почты.

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