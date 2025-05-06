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На идеальный отпуск в этом году, по мнению самарцев, необходимо 185 тысячи рублей на человека

6 мая 2025 12:53
157
На идеальный отпуск в этом году, по мнению самарцев, необходимо 185 тысячи рублей на человека

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

В этом году максимальная сумма, которую самарцы могут потратить на отпуск на одного человека, составляет в среднем 59 тысяч рублей. Идеальный же отпуск, по мнению горожан, обошелся бы в 185 тысяч на одного члена семьи. Еще 21% сообщили, что денег на отпуск в этом году нет.

Россияне в этом году могут выделить в среднем 52 тысячи рублей на человека для недельного отдыха. А 7 дней идеального отпуска, по средним оценкам, стоят 190 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом средний отпускной бюджет вырос на 4%, а предполагаемая стоимость идеального отдыха — на 9%. Каждый четвертый россиянин (24%) сейчас говорит, что не может позволить себе отдых вообще.

Реальные отпускные бюджеты у женщин скромнее, чем у мужчин (49 и 56 тысяч рублей на человека соответственно). И для идеального отдыха представителям сильного пола нужно больше средств (220 тысяч рублей против 170 тысяч по подсчетам россиянок).

Чем старше респонденты, тем скромнее их отпускной бюджет: у молодежи до 35 лет он составляет 55 тысяч рублей, а у людей старше 45 лет — 50 тысяч. При этом самые высокие запросы на отпуск мечты у опрошенных от 35 до 45 лет (200 тысяч рублей) — они превышают показатели как среди тех, кто младше (170 тысяч рублей), так и среди тех, кто старше (180 тысяч рублей).

Закономерно, что с ростом уровня дохода увеличиваются как реальные отпускные бюджеты, так и суммы, которые, по мнению россиян, необходимы для недели отпуска мечты.

Москвичи тратят на отпуск больше, чем жители других городов-миллионников — в среднем 70 тысяч рублей на человека в неделю. На втором месте — Красноярск (68 тысяч), на третьем — Екатеринбург (67 тысяч). За год наибольший рост отпускного бюджета зафиксирован в Омске и Волгограде (+10% в каждом городе), а также в Санкт-Петербурге (+9%).

Что касается отпуска мечты, то самые высокие запросы также у жителей Москвы и Красноярска (по 220 тысяч рублей). Следом за ними — жители Казани (210 тысяч рублей), а также Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону (по 200 тысяч рублей). По сравнению с 2024 годом средняя сумма для идеального отпуска больше всего выросла в Волгограде (+15%), Москве (+13%) и Екатеринбурге (+12%).


Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 572
Время проведения: 11—30 апреля 2025 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 3000 респондентов в общем опросе, 10000 респондентов в опросе населения городов-миллионников — по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников

Вопросы: «Какую максимальную сумму вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск (7 дней) на одного человека?»;
«Как вы считаете, сколько денег вам потребуется на неделю идеального отпуска (на одного человека)?» (рассчитаны средние суммы, тысяч рублей)

Теги: Опрос

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