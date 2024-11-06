На "Госуслугах" в 2025 году планируют внедрить оформление налогового вычета

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Минцифры РФ работает над внедрением налогового вычета на "Госуслугах". Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Внедрение налогового вычета уже активно прорабатывается Минцифры России​​​. Планируется, что услуги будут доступны для граждан в следующем году", – заявили в аппарате.

Там уточнили, что сейчас на "Госуслугах" также завершается разработка услуг по получению социальный вычетов, в том числе за образование, здоровье, спорт, а также ипотечный вычет.

Ранее Минцифры предложило применять биометрию для продажи энергетиков, подтверждения права на пенсию за рубежом и расширения возможностей входа на "Госуслуги", пишет Смотрим.