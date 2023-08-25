На Госуслугах теперь можно зарегистрировать право собственности на недвижимость, если данные о ней уже есть в ЕГРН. Либо отправить недостающие сведения, если вы подавали заявление в МФЦ или онлайн, но допустили ошибку или предоставили не все документы.
Как зарегистрировать собственность на новую недвижимость:
Заявление на кадастровый учёт с одновременной регистрацией прав пока можно подать только в МФЦ. Но дополнительные данные к заявлению можно также отправить с помощью услуги «Кадастровый учёт».
Когда можно подавать дополнительные документы:
Дополнительные документы автоматически добавятся к ранее отправленным. Подписать заявление можно с помощью мобильного приложения «Госключ».