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На «Госуслугах» появился сервис для защиты от мошенников

20 мая 2025 14:24
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Согласно сообщению, новый раздел объединяет в себе все доступные инструменты для противодействия мошенничеству.

На портале «Госуслуги» запустили новый цифровой сервис под названием «Жизненная ситуация», предназначенный для защиты граждан от мошеннических действий в интернете, пишут "Известия". Об этом 20 мая сообщило ТАСС со ссылкой на вице-премьера — руководителя аппарата правительства России Дмитрия Григоренко.

Согласно сообщению, новый раздел объединяет в себе все доступные инструменты для противодействия мошенничеству. Среди них — возможность проверить свою кредитную историю, оформить самозапрет на получение займов, узнать количество SIM-карт, зарегистрированных на имя пользователя, и подать жалобу на подозрительные интернет-ресурсы. Также предусмотрена функция оценки подозрительных звонков, а при необходимости сервис помогает найти ближайший МФЦ для обращения за помощью.

«Все инструменты противодействия мошенничеству теперь собраны в одном месте», — заявил Григоренко.

По его словам, сервис создает единую и комплексную систему цифровой безопасности, которая позволяет не только минимизировать риски для пользователей, но и затрудняет работу мошенников.

Он подчеркнул, что запуск сервиса особенно актуален в условиях роста числа киберпреступлений, когда даже осведомленные пользователи могут стать жертвами всё более изощренных схем.

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