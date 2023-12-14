На Госуслугах открылась регистрация на «Лыжню России»

111

Министерство спорта Российской Федерации запустило онлайн-запись на самое масштабное зимнее спортивное событие - Всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России».



Мероприятие состоится 10 февраля 2024 года. Зарегистрироваться можно по ссылке: clck.ru/36zHGq.



«Лыжня России на протяжении многих лет является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. И сейчас на участие в гонке можно записаться в режиме онлайн из любого уголка страны. Мы постоянно совершенствуем сервисы для наших граждан, делая спорт и физическую культуру ближе и доступнее для них», - подчеркнул министр спорта России Олег Матыцин.



«Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.

Фото: минспорта СО