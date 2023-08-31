На фестивале «Русское лето. ZаРоссию» в Тольятти выступят Сергей Галанин и группа «СерьГа» и «Пилот»

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7 сентября Тольятти станет участником музыкального фестиваля «Русское лето. ZаРоссию». Для взрослых и детей выступят успешные спортсмены и музыканты, среди которых Сергей Галанин и группа «СерьГа» и группа «Пилот», будут звучать стихи, посвященные нашей Родине.

Тольятти подхватит патриотическую эстафету у Нижнего Новгорода, а в целом маршрут масштабного фестиваля, организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, включает 26 городов в шести федеральных округах страны. Подробная программа фестиваля опубликована на сайте: русскоелето.рф.

Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет под открытым небом в Парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова. Программа начнется в 14:00 и объединит тольяттинцев, которые стремятся выразить свою любовь к родной стране и поддержать защитников Отечества. Специально для этого в парке установят интерактивную кабину Народного фронта, где каждый желающий сможет записать видеообращение в поддержку российских военнослужащих, которые находятся в зоне СВО.

Кульминацией программы будет выступление легендарного рок-музыканта Сергея Галанина и группы «СерьГа», музыканты раскроют в своих песнях тему борьбы добра со злом и отдадут дань уважения бойцам на передовой. Еще одним хедлайнером концерта станет рок-группа «Пилот», которая в прошлом году отметила свое 25-летие. У коллектива десятки тысяч поклонников всех возрастов в России и за рубежом.

Также зазвучит на сцене атмосферный, незаурядный рок местных команд, таких как псковский коллектив «Постоянные» и тольяттинская группа «А-рай». Кавер-группа из Тольятти «Старый третий» тоже порадует зрителей своим творчеством.

Яркая особенность фестиваля «Русское лето. ZаРоссию» заключается в гармоничном сочетании музыки и поэзии. Свои стихи в Тольятти будет читать московский поэт, член Союза писателей России Алексей Шмелев, лауреат международной литературной премии имени Сергея Есенина и один из основателей российского культурного арт-проекта «Мужской голос». Еще будучи совсем юным, он привлекал внимание своим острым словом и продолжает удивлять, очаровывать публику выразительными произведениями.

Мастер-класс для взрослых и детей проведет Алиса Доценко, основатель и руководитель танцевальной школы «Без правил», участница проектов «Танцуют все», «Танцы на ТНТ», «Танцы без правил». Сегодня она по праву считается универсальной танцовщицей, которая владеет многими стилями современной хореографии.

Еще одним подарком для тольяттинцев станет выступление русских богатырей Всемирной атлетической лиги «Сильнейшая нация мира». Свои потрясающие таланты, силу духа и тела продемонстрируют: мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный победитель Всероссийский и международных турниров по стронгмену Евгений Гавриленко (Саратов), рекордсмен России по стронгмену Никита Меркер (Белгород) и многократный призер всероссийских турниров по стронгмену, призёр открытого «Кубка силы Ростсельмаш-2023» Дмитрий Самойлов (Курск).

Завершит программу фестиваля в Тольятти уже любимый во многих уголках страны официальный гимн фестиваля «Русское лето. ZаРоссию», отражающий богатство российской культуры и сплоченность граждан.

Проект «Русское лето. ZaРоссию» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при участии Народного фронта и Общественной палаты России.

Фото: администрация Тольятти