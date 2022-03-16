На двух областных дорогах ограничено движение транспорта

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На автодороге A-300 «Самара-большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан» с км 23 по км 53 (от пос.Самарский до с.Подъем Михайловка), ввиду неблагоприятных погодных условий (метель, видимость менее 200 метров), введено временное ограничение для движения ВСЕХ транспортных средств.

На автодороге «Подъезд к городу Оренбургу от М5 Урал» с км 29 по км 132 (от пгт Рощинский до с.Старая Таволжанка) введено временное ограничение для движения грузовых и маршрутных транспортных средств, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

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