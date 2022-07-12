На дорогах могут появиться посты из-за введенного в Самарской области противопожарного режима

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На оперативном совещании в правительстве Самарской области обсудили работу по профилактике и борьбе с пожарами.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, в такую жаркую погоду, как сейчас, риски возгораний существенно возрастают.

Все службы пребывают в состоянии готовности. Это касается не только лесных массивов, но и населенных пунктов региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость соблюдения всеми ведомствами режима повышенной готовности и призвал активнее оповещать население об особом противопожарном периоде.

«Нужно все необходимые меры принять по защите населенных пунктов и территорий от пожаров», — заявил глава региона.

Губернатор потребовал в случае необходимости выставлять посты на автодорогах в связи с противопожарным периодом, пишет Другой город.