На четырех маршрутах в Самаре появятся новые большие автобусы

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Транспорт поможет пассажирам более комфортно перемещаться по городу в часы пик.

Изменения в перечень муниципальных маршрутов внесены постановлением администрации Самары от 21 ноября 2024 года. В каждом из новых автобусов смогут ездить одновременно до 90 человек. Причем будет от 30 до 40 сидячих мест.



Вместительный транспорт появится на маршруте № 2, который следует от автостанции "Аврора" до сквера Высоцкого, № 24 "Аврора" - Хлебная площадь, № 9, курсирующем от "Металлурга" до поселка Мясокомбинат, и № 34 "Металлург" - площадь Революции, пишет Сова.