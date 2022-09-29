На базе ЦДТ ДО "Металлург " прошли учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ

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На базе ЦДТ ДО "Металлург ", организованном военным комиссариатом Кировского и Красноглинского районов Самары прошли учебно-методические сборы с преподавателями ОБЖ на тему совместной военно-шефской работы с представителями Региональной общественной Самарской организацией"Союз ветеранов десантников и подразделений спецназначения" (РОСО "СВД И ПСН"), ОМОН, ВУНЦ Самарского университета, ПОУ "Самарская автошкола ДОСААФ России ".

На сборах поднималась важная тема духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания, сообщает пресс-служба РОСО "СВД И ПСН".

Фото: пресс-служба РОСО "СВД И ПСН"