В Самаре оштрафовали подрядчика на 7,7 млн рублей за неисполнение обязательств по контракту в рамках нацпроекта

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Прокуратура Куйбышевского района Самары провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что в апреле 2023 года департамент градостроительства городского округа Самара и общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГВ Девелопмент» заключили муниципальный контракт на сумму 153 млн рублей на выполнение в срок до 30 ноября 2023 года работ по строительству автомобильной дороги в Куйбышевском районе города.

Подрядная организация нарушила условия контракта, обязательства надлежащим образом в установленный срок не выполнила. На момент прокурорской проверки в апреле 2024 года дорожные работы были выполнены лишь на 75 %.

По результатам рассмотрения представления об устранении нарушений закона, внесенного в адрес директора подрядной организации, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора юридическое лицо и его директор привлечены судом к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). Виновным назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 7,7 млн рублей.

После принятых мер прокурорского реагирования подрядчиком сокращено отставание в видах работ, определенных графиком. На контроле прокуратуры района находится завершение строительства объекта, готовность которого в настоящее время составляет 95 %.