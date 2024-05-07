Тольяттинец случайно убил сослуживца на турбазе

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Судебным следствием установлено, что в апреле 2023 года сотрудники организации отмечали профессиональный праздник на территории базы отдыха «Лесной». В ходе ссоры с одним из сослуживцев мужчина ударил его рукой в голову, отчего тот упал и ударился о деревянные перила беседки. С полученными повреждениями потерпевший был госпитализирован в больницу, где скончался через два месяца от полученных травм.

В суде от дачи показаний подсудимый отказался.

Суд, исследовав все доказательства в их совокупности, допросив свидетелей, с учетом предложенной позиции государственного обвинения признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 11 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.