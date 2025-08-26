На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие

85

28 августа с 10.00 до 11.00 на 42 км автодороги Обход города Тольятти в Шигонском районе пройдут учения по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий в результате ДТП. В связи с этим на указанный период будут перекрыты две полосы движения в направлении Сызрани с объездом через придорожную зону отдыха.

В учениях примут участие руководящий состав управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области, инспекторы ДПС МУ МВД России Сызранское, специалисты Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Главного управления МЧС России по Самарской области, Центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, Поисково-спасательной службы Самарской области, Минтранса Самарской области, а также ООО «Автобан – эксплуатация», обслуживающего дорогу.

На участке трассы будет инсценировано столкновение рейсового микроавтобуса с легковым автомобилем ВАЗ-2107. В результате происшествия пострадают пассажиры автобуса и водитель легкового автомобиля.

Специалистам предстоит организовать аварийно-спасательные работы и провести эвакуацию пострадавших, обеспечить организацию дорожного движения в месте организации работ, выявить причины ДТП, обеспечить охрану общественного порядка, ликвидировать последствия чрезвычайного происшествия, в том числе розлив ГСМ и его возгорание на проезжей части.

Учения позволят отработать взаимодействие оперативных служб, повысить уровень профессионального мастерства в ликвидации последствий ДТП, обеспечить высокую готовность к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Инфраструктура для жизни».