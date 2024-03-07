На 2 этапе командно-штабного учения состоялся смотр сил и средств, задействованных в тушении природных пожаров

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Сегодня в регионе проводится второй завершающий этап Всероссийского командно-штабного учения, направленный на выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров.

В Красноярском районе состоялся смотр готовности органов управления, сил и средств Самарской областной территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными (природными) пожарами.

В смотре участвовал личный состав различных ведомств, сотрудникам и работникам которых предстоит бороться со стихией, защищать населенные пункты, объекты экономики и социальной инфраструктуры в пожароопасный сезон. Также была продемонстрирована техника, которая будет задействована для ликвидации природных пожаров.

«Основные цели 2 этапа командно-штабного учения – это повышение готовности органов управления сил и средств подразделений при реагировании на возможные ЧС, связанные с природными пожарами, а также отработка системы взаимодействия между ведомствами. Сегодня мы проводим смотр готовности техники и личного состава без практической отработки ввиду погодных условий. В прошлом году чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе не зарегистрировано, что является результатом большой совместной работы во взаимодействии с подразделениями Министерства лесного хозяйства и органами местного самоуправления. В этом году также спланированы к проведению межведомственные мероприятия, направленные на предотвращение возникновения природных пожаров», - отметил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Иван Савенков.

Напомним, Всероссийское командно-штабное учение проходит 5 и 6 марта во всех субъектах страны. В рамках учения отрабатываются совместные действия сил и средств РСЧС региона по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, возникающие в результате весеннего половодья и природных пожаров.

В рамках учения состоялся запуск систем оповещения населения – громкоговорителей и сирен. Целью проверки являлась отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО