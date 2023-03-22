На 100-м году ушла из жизни фронтовик, участница Курской битвы и штурма Берлина, Зинаида Федоровна Шкуратова

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Зинаида Федоровна прожила яркую и насыщенную жизнь.

В начале войны 17-летней девушкой она пришла добровольцем в военкомат, откуда была направлена на курсы медицинских сестер военного времени. После сдачи экзамена будущей фронтовичке выдали форму и отправили в одно из стрелковых подразделений 73-й дивизии 69-й армии, личный состав которой вскоре отправился на Курскую дугу. Здесь, во время сражения, окончательно сломившего хребет нацистской военной машине, Зинаида Федоровна, тогда еще просто Зина – невысокая, коротко стриженая девочка, больше похожая на мальчишку-сорванца, вытаскивала раненых из самого пекла. В ту пору ей удалось спасти более ста человек. Затем была битва за Донбасс, где своими она глазами видела зверства бандеровцев, освобождение Харькова, Польши, Потсдама и, наконец, встреча Победы в поверженном Берлине. Здесь осколком снаряда на обгорелой стене Рейхстага она оставила автограф: «Старшина Шкуратова с Волги».

В Куйбышев старшина медицинской службы Шкуратова вернулась с полным комплектом фронтовых наград: орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За Отвагу», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией». Здесь связала свою жизнь с вневедомственной охраной, в которой проработала многие годы.

Зинаиду Федоровну похоронили сегодня на кладбище поселка Царевщина. Проститься с ветераном пришли росгвардейцы, представители региональных и муниципальных властей.

– Жизнь Зинаиды Федоровны совпала сразу с несколькими значимыми эпохами в истории страны. Это Великая Отечественная и годы восстановления, перестройка и новое время. Ее судьба была полна тягот и лишений, но, несмотря ни на что, она всегда была полна радости и оптимизма, оставаясь для всех нас олицетворением Победы. Законы бытия, к сожалению, неумолимы. Мы видим, как сегодня, на смену ветеранам той страшной войны, приходят новые герои. Они также беззаветно верны своей Родине, также готовы выполнить поставленные задачи по ее защите. А значит, знамя славных побед находится в надежных руках, - подчеркнул начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области