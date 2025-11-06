«Мы загадили космос»: летчик-космонавт Михаил Корниенко объяснил, как китайцы застряли на орбите

192

Трое китайских астронавтов застряли на орбитальной станции «Тяньгун», потому что капсула для возвращения на Землю столкнулась с мусором, сообщили СМИ. Летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что тайконавты смогут вернуться домой, но с задержкой. Он напомнил, что в 2023 году российский экипаж столкнулся с аналогичной проблемой.

«У нас была точно такая же ситуация, когда космический мусор пробил систему охлаждения на корабле «Союз» и экипаж Сергея Прокопьева задержался полгода на станции в ожидании нового корабля. Я думаю, и китайцы, и наши к этому готовы. Это нештатное развитие нештатных ситуаций», — сказал он.

Корниенко объяснил, что космический мусор вредит кораблям, и его объем только растет. По его словам, люди сами виноваты в загрязнении космоса.

«Это человеческий мусор. Мы загадили Землю, загадили космическое пространство. А как бороться с этим — никто не знает и не понимает, это становится опасным: Россия столкнулась с проблемой, сейчас китайцы», — рассказал он.

Фото: pxhere.com