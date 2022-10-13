«Мы вместе»: Флагман самарской промышленности поддержал мобилизованного коллегу

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Коллектив завода «Авиакор» первым заложил традицию, в которой работники предприятия объединяются и помогают коллегам, призванным в рамках частичной мобилизации.

8 октября в ряды Вооруженных Сил РФ призвали водителя спецтехники Дмитрия.

Сослуживцы - рабочие транспортного цеха не остались в стороне и вышли с инициативой ему помочь. На коллективное собрание пригласили начальника цеха и председателя цехового комитета первичной профсоюзной организации, обсудили, как будут замещать призванного работника, ведь направление за ним закреплено ответственное - вождение и ремонт аэродромной спецтехники.

Рабочие, коллеги Дмитрия связались с его родственниками, узнали, какая помощь необходима семье, составили нужных вещей и все закупили: спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, ранец боевой, теплые носки, сигареты.

Все собранные вещи коллектив транспортного цеха передаст в воинскую часть, где Дмитрий проходит подготовку. Кроме этого, решением трудового коллектива цеха семья Дмитрия также не останется без внимания –ей помогут в решении бытовых проблем и просто поддержат.

Об этом заводчане написали на странице предприятия в социальной сети.

Коллектив «Авиакора» надеется, что его инициатива послужит примером для работников других предприятий.

«Мы сами, мы вместе объединимся, чтобы помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые идут защищать Родину. Победа будет за нами!», - подчеркнули работники завода.

Фото: пресс-служба завода «Авиакор»