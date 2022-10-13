«Мы вместе»: Флагман самарской промышленности поддержал мобилизованного коллегу

Я нашел ошибку
Главные новости:
Специалист получила единовременную компенсационную выплату при трудоустройстве в размере 750 тысяч рублей.
«Земский фельдшер»: в Хворостянском районе приступила к работе фельдшер Людмила Ионова
В указанное время любой желающий может позвонить по телефону и получить компетентный ответ на свой вопрос.
14 октября время прямой линии с начальником ГИБДД СО Юрием Некрасовым переносится на 15.00 часов
Зачисление средств продолжится по мере предоставления данных о бойцах министерством обороны.
Две третьих мобилизованных в Самарской области получили выплату в 50 тысяч рублей
В регионе продолжается работа над проектом бюджета на 2023-й и плановый период 2024-2025 годов.
Работу по формированию бюджета обсудили с депутатами Государственной Думы и сенаторами Совета Федерации
В июле–сентябре 2022 года желающие построить собственный дом оформили в банке 8,3 тыс. кредитов на 33,6 млрд рублей.
Сбер выдаёт всё больше ипотечных кредитов на строительство собственного дома
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности погибшего, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции.
Полицейские устанавливают личность мумифицированного трупа мужчины, обнаруженного на окраине села Грачевка 
Три школы из них в Самарской области (две в Самаре, одна — в Тольятти).
Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании «ПроШкола» финансирование на строительство семи школ
Судом женщине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы.
Самарчанка признана виновной в убийстве своей малолетней дочери
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.76
0.08
EUR 62.59
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Мы вместе»: Флагман самарской промышленности поддержал мобилизованного коллегу

13 октября 2022 16:45
144
Коллектив завода «Авиакор» первым заложил традицию: работники предприятия объединяются и помогают коллегам, призванным в рамках частичной мобилизации.

Коллектив завода «Авиакор» первым заложил традицию, в которой работники предприятия объединяются и помогают коллегам, призванным в рамках частичной мобилизации.

8 октября в ряды Вооруженных Сил РФ призвали водителя спецтехники Дмитрия.

Сослуживцы - рабочие транспортного цеха не остались в стороне и вышли с инициативой ему помочь. На коллективное собрание пригласили начальника цеха и председателя цехового комитета первичной профсоюзной организации, обсудили, как будут замещать призванного работника, ведь направление за ним закреплено ответственное - вождение и ремонт аэродромной спецтехники.

Рабочие, коллеги Дмитрия связались с его родственниками, узнали, какая помощь необходима семье, составили нужных вещей и все закупили: спальный мешок, комплект зимней одежды, берцы, балаклаву, аптечный подсумок, ранец боевой, теплые носки, сигареты.

Все собранные вещи коллектив транспортного цеха передаст в воинскую часть, где Дмитрий проходит подготовку. Кроме этого, решением трудового коллектива цеха семья Дмитрия также не останется без внимания –ей помогут в решении бытовых проблем и просто поддержат.

Об этом заводчане написали на странице предприятия в социальной сети.

Коллектив «Авиакора» надеется, что его инициатива послужит примером для работников других предприятий.

«Мы сами, мы вместе объединимся, чтобы помогать нашим ребятам, таким же простым рабочим, которые идут защищать Родину. Победа будет за нами!», - подчеркнули работники завода.

 

Фото:   пресс-служба завода «Авиакор»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
13 октября 2022  13:05
В октябре на телерадиопередающих станциях Самарской области пройдут профилактические работы
318
Дмитрий Азаров получил благодарность от командования, военного совета и личного состава 2-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии.
12 октября 2022  18:32
Командующий 2-й Гвардейской армии Андрей Колотовкин: «Губернатор Дмитрий Азаров оказывает поддержку армии с первого дня СВО»
2109
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
748
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
630
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
614
Весь список