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«Мы помним! Мы гордимся»: жители Самарской области участвуют во всероссийской акции «Минута памяти»

6 мая 2022 16:28
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Жители Самарской области публикуют в сети видеоролики, в которых рассказывают свои семейные истории о родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

Жители Самарской области публикуют в сети видеоролики, в которых рассказывают свои семейные истории о родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Во всех регионах страны проходит акция «Минута памяти». Это проект Форума классных руководителей при поддержке АНО «Диалог».

Одной из первых, кто принял участие в акции, стала учитель английского из Самары Марина Федорова. В минутном видео они с сыном Денисом рассказали про своего деда Ивана Федорова. Иван Емельянович воевал в составе 138-ой стрелковой дивизии. Свой боевой путь он начал в городе Лисичанск Ворошиловградской области. Прошел через города Вильнюс, Новороссийск, Керчь. Он погиб в Сталинграде, обороняя завод «Красный Октябрь», не дожив всего лишь два дня до освобождения города.

«Истории наших предков всегда очень интересны нашей семье, - говорит участница акции «Минута памяти», учитель английского языка самарской школы №146 Марина Федорова. – Подробности о моем деде нам с сыном рассказали наши родные, также информацию мы находили и в интернете на сайте «Память народа». Мы расспрашивали обо всем на свете родных, потому что очень важно знать и помнить эти истории. Мы каждый год участвуем в шествии Бессмертного полка, потому что мы помним, и мы гордимся!»

К акции уже присоединились десятки жителей региона. Среди них в большинстве своем учителя и школьники. Но присоединиться и рассказать свою историю может любой желающий. Для этого необходимо разместить во «ВКонтакте» видео с рассказом о своих родных, сопровождая пост хэштегом #минутапамяти2022.

Снять ролик можно в любом формате и жанре – это вопрос режиссерской мысли и полета фантазии каждого участника. Творческий подход приветствуется. Информацию для мини-фильма можно почерпнуть из рассказов родных, писем и семейных фотографий.

Авторы лучших роликов будут награждены подарками. Победителей определят в нескольких номинациях: «Самый активный класс» (групповой подарок), «Лучшая история» (личный приз), «Лучшее исследование истории» (личный приз), «Лучший клип» (личный приз), «Самый маленький участник» (личный приз), «Самый взрослый участник» (личный приз), «Творческий подход» (личный приз), «Лидер по просмотрам» (личный приз), «Лидер по лайкам» (личный приз), «Лучшая история от СПО» (личный приз), «Лучшая история от учителя» (личный приз).

Самые яркие и активные участники станут героями материалов в прессе и на местном телевидении.  Итоги конкурса будут подведены 11 мая 2022 года. До этого времени можно присоединиться к проекту.

 

Фото из открытых источников

 

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