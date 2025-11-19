Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
МВД России приступило к развёртыванию пунктов миграционного контроля на узлах транспортного сообщения

19 ноября 2025 15:33
Их основная задача – выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство.

Министерство внутренних дел Российской Федерации приступило к развёртыванию пунктов миграционного контроля на узлах транспортного сообщения. Их основная задача – выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших воздушных гаваней страны. Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

Фото: пресс-центр МВД России

Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
