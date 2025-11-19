МВД России приступило к развёртыванию пунктов миграционного контроля на узлах транспортного сообщения

137

Министерство внутренних дел Российской Федерации приступило к развёртыванию пунктов миграционного контроля на узлах транспортного сообщения. Их основная задача – выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство, сообщили в пресс-центре МВД России.

«Первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе на территории крупнейших воздушных гаваней страны. Среди них – московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов.

Пункты миграционного контроля органов внутренних дел при координирующей роли Миграционной службы МВД России и Главного управления на транспорте МВД России также будут открыты на приграничных железнодорожных станциях, вблизи водных и автомобильных пунктов пропуска», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: пресс-центр МВД России