МВД продлило на три года срок действия водительских прав, истекших в 2022 и 2023 годах

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Срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года, сказал глава МВД Владимир Колокольцев, передает РИА Новости.

"Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года", — сказал министр на расширенной коллегии ведомства.

Как отмечается на правительственном информационном портале "Объясняем", это коснется около пяти миллионов удостоверений.

При этом если срок действия прав закончился раньше первого января прошлого года, водителю придется оформить новый документ.

Кроме того, автопродлению подлежат исключительно национальные удостоверения.

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