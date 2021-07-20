Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию

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В четверг 22 июля состоится пешеходная экскурсия «Самарский щит: разведка и контрразведка».

Автор экскурсии – Яна Травкина:

«Мы в музее разработали уникальную экскурсию. В ее основе – проверенные исторические факты. Это не слухи и домыслы – это реальные данные. Я побывала в кабинете истории управления ФСБ по Самарской области. В основу экскурсии легли монографии историков спецслужб, в том числе — полковника ФСБ Сергея Хумарьяна, который возглавлял областную контрразведку. Часть фактов были получены онлайн. Кроме того, я приняла участие в вебинаре, посвященном Кембриджской пятёрке. Организатором он-лайн мероприятия был Михаил Богданов — ученик Кима Филби».

На пешеходной экскурсии расскажут о том, как Самара связана с именами легендарных, всемирно известных разведчиков.

Также во время прогулки познакомимся с теми страницами истории нашего края, которые расскажут о деятельности контрразведки.

Обратимся к истории создания и развития органов государственной безопасности. Поговорим о самарской жандармерии и террористах дореволюционной России.

Услышим о деятельности разведок иностранных государств и подозрениях в шпионаже членов семьи Вакано.

Затронем тему создания ЧК и борьбы с контрреволюцией.

Посмотрим на площадь Чапаева как на место захоронения чекистов и жертв террора.

Узнаем, чем был интересен наш край для иностранных спецслужб в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время и как сохранению безопасности способствовали контрразведчики.

Начало в 18.30 возле входа в музей. Билеты продаются только в кассе Музея имени Алабина. Возрастное ограничение 16+.