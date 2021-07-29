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Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре
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Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре

29 июля 2021 13:38
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Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре

30 июля в 15.00 в Музее имени Алабина откроется выставка «В гостях у татар». Посетители познакомятся с сотнями экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.  

Выставка побывала в 5 регионах Российской Федерации. Экспозиция наглядно рассказывает о буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа.   (0+)

На торжественной церемонии выступят национальные татарские коллективы:

  • Искандар и Альмира Саитовы (3 песни);
  • Народный ансамбль татарской эстрадной песни «Идел» и Минхат Аминов
  • Театр народного танца «Йолдыз» МБОУ Школы «Яктылык».

Все эти исполнители широко знакомы в кругу ценителей традиционной музыки Поволжья. Например, Мидехат Аминов больше 40 лет занимается популяризацией национальной татарской культуры и в совершенстве владеет 10 традиционными татарскими инструментами.

Завершат церемонию экскурсия по выставке, которую проведет заведующий музеем памяти Елабужского государственного музея-заповедника Роза Ибрагимова, и дегустация татарских традиционных сладостей.

Проведение выставки в нескольких регионах России стало возможно благодаря содружеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов РФ, а также Союза музеев России, представительств Республики Татарстан в российских регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России. 

Стоимость билетов: 

  • Входной: 150 рублей 
  • Детский / студенческий / пенсионный: 100 рублей. 

В день открытия вход бесплатный.  

Без возрастных ограничений.  

Место проведения: 

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина, 

(Самара, ул. Ленинская, 142)  

График работы:  

  • Вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье: с 10.00 до 18.00 
  • Четверг: с 13.00 до 21.00.  
  • Понедельник - выходной. 
  • Вторая среда каждого месяца - санитарный день. 

Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы музея. 

 

 

Теги: выставка Мероприятия музей Алабина татары

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