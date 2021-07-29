Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре

30 июля в 15.00 в Музее имени Алабина откроется выставка «В гостях у татар». Посетители познакомятся с сотнями экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.
Выставка побывала в 5 регионах Российской Федерации. Экспозиция наглядно рассказывает о буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа. (0+)
На торжественной церемонии выступят национальные татарские коллективы:
Все эти исполнители широко знакомы в кругу ценителей традиционной музыки Поволжья. Например, Мидехат Аминов больше 40 лет занимается популяризацией национальной татарской культуры и в совершенстве владеет 10 традиционными татарскими инструментами.
Завершат церемонию экскурсия по выставке, которую проведет заведующий музеем памяти Елабужского государственного музея-заповедника Роза Ибрагимова, и дегустация татарских традиционных сладостей.
Проведение выставки в нескольких регионах России стало возможно благодаря содружеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов РФ, а также Союза музеев России, представительств Республики Татарстан в российских регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России.
Стоимость билетов:
В день открытия вход бесплатный.
Без возрастных ограничений.
Место проведения:
Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина,
(Самара, ул. Ленинская, 142)
График работы:
Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы музея.