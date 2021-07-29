Выставка “В гостях у татар” пройдет в Музее имени Алабина в Самаре

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30 июля в 15.00 в Музее имени Алабина откроется выставка «В гостях у татар». Посетители познакомятся с сотнями экспонатов из собрания Елабужского государственного музея-заповедника.

Выставка побывала в 5 регионах Российской Федерации. Экспозиция наглядно рассказывает о буднях, праздниках, обрядах и обычаях татарского народа. (0+)

На торжественной церемонии выступят национальные татарские коллективы:

Искандар и Альмира Саитовы (3 песни);

и (3 песни); Народный ансамбль татарской эстрадной песни «Идел» и Минхат Аминов ;

и ; Театр народного танца «Йолдыз» МБОУ Школы «Яктылык».

Все эти исполнители широко знакомы в кругу ценителей традиционной музыки Поволжья. Например, Мидехат Аминов больше 40 лет занимается популяризацией национальной татарской культуры и в совершенстве владеет 10 традиционными татарскими инструментами.

Завершат церемонию экскурсия по выставке, которую проведет заведующий музеем памяти Елабужского государственного музея-заповедника Роза Ибрагимова, и дегустация татарских традиционных сладостей.

Проведение выставки в нескольких регионах России стало возможно благодаря содружеству и тесному взаимодействию министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и других регионов РФ, а также Союза музеев России, представительств Республики Татарстан в российских регионах, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России.

Стоимость билетов:

Входной: 150 рублей

Детский / студенческий / пенсионный: 100 рублей.

В день открытия вход бесплатный.

Без возрастных ограничений.

Место проведения:

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П. В. Алабина,

(Самара, ул. Ленинская, 142)

График работы:

Вторник, среда, пятница, суббота и воскресенье: с 10.00 до 18.00

Четверг: с 13.00 до 21.00.

Понедельник - выходной.

Вторая среда каждого месяца - санитарный день.

Кассы закрываются за 30 минут до окончания работы музея.