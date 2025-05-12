Музей Самарского ТТУ примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев"

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17 мая Музей Самарского трамвая и троллейбуса МП "ТТУ" примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Самары.



Экскурсия получила название "Рельсами памяти".



Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев. Особое внимание будет уделено истории транспорта в годы Великой Отечественной войны.



Вход бесплатный, требуется предварительная запись по форме: https://forms.yandex.ru/u/6810bb47eb614688d395de11/ .



Возрастное ограничение: 6+.



Группы набираются по 18 человек, соответственно, 3 группы.



Экскурсии начинаются в 16.00, 17.00, 18.00. Место сбора: ул. Мичурина, 3 (проходная Городского трамвайного депо).



Уточняющие вопросы можно задать по телефону +79277035667 или в сообщениях группы.

Фото: Департамент транспорта Самары