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Музей Самарского ТТУ примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев"

12 мая 2025 17:56
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Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев.

17 мая Музей Самарского трамвая и троллейбуса МП "ТТУ" примет участие во Всероссийской акции "Ночь музеев", сообщает пресс-служба Департамента транспорта города Самары.

Экскурсия получила название "Рельсами памяти".

Посетители узнают о развитии электрического транспорта нашего города за его и смогут зайти внутрь старинных деревянных трамваев. Особое внимание будет уделено истории транспорта в годы Великой Отечественной войны.

Вход бесплатный, требуется предварительная запись по форме: https://forms.yandex.ru/u/6810bb47eb614688d395de11/ .

Возрастное ограничение: 6+.

Группы набираются по 18 человек, соответственно, 3 группы.

Экскурсии начинаются в 16.00, 17.00, 18.00. Место сбора: ул. Мичурина, 3 (проходная Городского трамвайного депо).

Уточняющие вопросы можно задать по телефону +79277035667 или в сообщениях группы.

 

Фото:  Департамент транспорта Самары

Теги: Самара

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