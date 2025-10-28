Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей

107

Особняк купцов Курлиных, построенный в Самаре по проекту А.У. Зеленко (1903 г.), – яркий образец стиля модерн в архитектуре начала ХХ века. Здание является главным экспонатом музея, в интерьерах которого сохранились украшения потолков и стен.

Теперь их красота стала ближе: в рамках гранта Благотворительного фонда «Свет» были созданы тактильные модели потолков в холле, гостиной и будуаре. Благодаря их тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн: волнистые линии, обилие цветочных узоров, сочетание различных материалов. А вокруг моделей разработана экскурсия с применением принципов мультисенсорности по залам музея.

Первая группа уже смогла посетить экскурсию, посетители познакомились с Прекрасной эпохой через запахи, музыку Ф. Шаляпина и А. Вяльцевой, ткани и тактильный осмотр материалов, из которых состоит сам особняк Курлиной.

Название «Ближе к модерну» объединит все будущие инклюзивные программы в Музее Модерна.

Фото: минкульт СО