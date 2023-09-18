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Музей Эльдра Рязанова: лекция «Как обучить учителя?  У истоков «новой» школьной драмы»

18 сентября 2023 14:59
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Речь пойдет о феномене школьной драмы 60-х годов.

Может ли учитель усомниться в своем предназначении? Позволительно ли преподавателю признать своё бессилие? Эти вопросы были неуместны в советском кино 30-50-х годов, однако в «оттепельный» период родилась новая модель «школьной драмы», в которой отношение «педагог – наставник» было существенно переосмыслено. Учитель теперь – не только властная инстанция, призванная направлять и управлять юными умами. Новый учитель ставит под вопрос основания своего знания и возвращает свежесть знаменитому афоризму: «воспитатель сам должен быть воспитан».

На очередной лекции цикла «История жанра в зеркале советского кино» речь пойдет о феномене школьной драмы 60-х годов. Отталкиваясь от анализа фильма Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» речь пойдет о том, как эта жанровая форма позволила обратиться к самым острым проблемам общества тех лет.

Место проведения: Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе, 120)

Время: 23 сентября, суббота, 17:30

Лектор: Олег Горяинов – киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник

Цена: 200 руб./чел

Продолжительность: 1,5 часа

Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16, сообщает пресс-служба Музея.

 

Фото:   пресс-служба Музея

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