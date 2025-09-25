80

4 октября Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Напомним, что общая программа разделена на два семестра. Первый называется «Форма кино», состоит из 6 занятий и продлится до конца 2025 года. Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Первое занятие пройдет 4 октября (суббота) в 17.00. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной» (16+).

Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным – более сложным и неоднозначным, чем сегодня.

Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос «является ли кино искусством» должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNy38

Второе занятие пройдет 18 октября (суббота) в 17.00. Тема встречи – «О чем молчит рассказчик: кино как история» (16+).

Кино родилось немым, но с первых же своих образов устремилось рассказывать истории. Говорим «фильм» – подразумеваем рассказ, изложенный посредством движущихся картинок. Смотрим «кино» – и будто читаем книгу, следим за жизнями героев, жаждем узнать, чем все кончится. Но что если рассказывать истории – вовсе не предназначение кино, а ошибочная тропа, на которую однажды свернули кинематографисты?

Вторая встреча посвящена рассмотрению нарративных стратегий кино, прояснению роли сценариста в создании фильмов, влиянии литературы на кино, обзору феномена кино-экранизация и ответу на вопрос: почему в какой-то момент кино разучилось рассказывать истории?

Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNyDR