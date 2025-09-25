Я нашел ошибку
Главные новости:
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика.
Магазины товаров для дома лидируют среди торговых категорий по падению покупательского трафика
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
Самарцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
МРОТ в РФ вырастет на 20%, до 27 тысяч рублей
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
Почему возникает такое состояние и как его избежать.
Врач-невролог рассказала о причинах появления сонного паралича
При направлении потребителем соответствующего отказа.
Автоматическое продление онлайн-подписок планируется запретить
Комплекс ГТО помогает вовлечь широкие слои населения в систематические занятия физкультурой и спортом.
Сборная региона отправляется на всероссийский фестиваль ГТО среди школьников в «Артек»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре завершились международные соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

25 сентября 2025 10:05
80
Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история»

4 октября Музей Эльдара Рязанова запускает занятия нового сезона киношколы «Больше, чем кино: форма и история». Напомним, что общая программа разделена на два семестра. Первый называется «Форма кино», состоит из 6 занятий и продлится до конца 2025 года. Куратор проекта и ведущий всех занятий – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Первое занятие пройдет 4 октября (суббота) в 17.00. Тема встречи – «Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной» (16+).
Когда и почему кино начали воспринимать как искусство? Сегодня этот вопрос удивляет: говоря о кино, мы всегда подразумеваем, что речь идет об эстетическом опыте. Но на заре рождения кинематографа восприятие новой технологии было иным – более сложным и неоднозначным, чем сегодня.
Почему классической эстетике нечего было сказать о новом медиуме? Кто впервые заговорил о кино в терминах теории искусства? Как кино изменило представление о классическом искусстве? И почему даже сегодня вопрос «является ли кино искусством» должен быть воспринят всерьез? Первая встреча будет посвящена ответам на эти вопросы.
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNy38

Второе занятие пройдет 18 октября (суббота) в 17.00. Тема встречи – «О чем молчит рассказчик: кино как история» (16+).
Кино родилось немым, но с первых же своих образов устремилось рассказывать истории. Говорим «фильм» – подразумеваем рассказ, изложенный посредством движущихся картинок. Смотрим «кино» –  и будто читаем книгу, следим за жизнями героев, жаждем узнать, чем все кончится. Но что если рассказывать истории – вовсе не предназначение кино, а ошибочная тропа, на которую однажды свернули кинематографисты?
Вторая встреча посвящена рассмотрению нарративных стратегий кино, прояснению роли сценариста в создании фильмов, влиянии литературы на кино, обзору феномена кино-экранизация и ответу на вопрос: почему в какой-то момент кино разучилось рассказывать истории?
Стоимость занятия: 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPNyDR

Также напоминаем, что до 4 октября можно приобрести абонемент на 6 занятий программы «Форма кино» за 1800 рублей: https://vk.cc/cPAZZp

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
64
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
312
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
328
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  10:37
Стала известна программа гастрономического фестиваля «Самара со вкусом»
292
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
24 сентября 2025  09:58
Из-за взрыва газа на 5 этаже жилого дома в Тольятти эвакуировали 80 человек
334
Весь список