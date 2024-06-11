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Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»

11 июня 2024 13:28
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Музей Эльдара Рязанова запускает цикл «Летняя школа начинающего киноведа»

В конце июня Музей Эльдара Рязанова запускает новый просветительский цикл «Летняя школа начинающего киноведа» (16+). Его ведущим станет философ, киновед, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Проект позволит не только познакомиться с профессией «киноведение», но и приобрести интересные навыки: смотреть фильмы с разных ракурсов, опираясь на разные традиции киномысли; понимать логику эволюции кинематографа; ориентироваться в обширном архиве истории кино; осознавать потенциал и проблемы современной киноиндустрии.

«Летняя школа начинающего киноведа» – это возможность узнать, на каких языках кино разговаривает со зрителем, проявить свои навыки кинокритика, поучаствовать в разборе самых знаковых фильмов, которые были номинантами крупнейших наград, и, наконец, научиться ориентироваться в истории кино.

 

Встречи будут проходить с 26 июня до 31 июля каждую среду в 17.30. Программа состоит из трех теоретических и трех практических занятий. Участников ждут лекции, семинары, показы фильмов с их дальнейшим обсуждением, разборы текстов ведущих отечественных исследователей кино.

Для участия в проекте приветствуется вступительное мотивационное письмо. Желающие должны рассказать о своем интересе к кино, поделиться историей своего зрительского опыта, описать цели участия и обозначить наиболее интересные для вас темы. Также просьба указать ФИО и возраст. Мотивационные письма принимаются до 19 июня, направлять на почту музея: ryazanovmuseumPR@yandex.ru

Олег Горяинов выберет авторов двух самых интересных и содержательных писем – они получат возможность бесплатного посещения «Летней школе начинающего киноведа». Для остальных стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 (льготный). Также есть возможность приобрести абонемент на все 6 занятий сразу. Его цена – 1500 рублей (взрослый) и 1000 (льготный). Билеты можно приобрести на сайте https://clck.ru/3BCVV5 и в кассе музея.

 

Теги: Мероприятия

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